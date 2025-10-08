ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

VIDEO: રાજ્યમાં બહારનું ભોજન લેતાં ગ્રાહકોને આરોગ્યનું જોખમ! સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા યથાવત, જુઓ નડિયાદમાં ગ્રાહકે પનીર ચીલી મંગાવતા શું નીકળ્યું

Oct 08, 2025, 03:15 PM IST

તહેવારનો સમય નજીક આવતા રાજ્યમાં રેસ્ટોરન્ટના ખાદ્યપદાર્થોનું વેચાણ વધવા લાગે છે, તેવામાં નકલી ચીજવસ્તુઓ પણ વધી. રાજકોટની મીઠાઈમાંથી જીવાત નીકળી તો પાટણમાં બોગસ માવો અને ડીસામાં નકલી ઘી ઝડપાયું હતું. જ્યારે હવે નડિયાદમાં એક ગ્રાહકે પનીર ચીલી મંગાવ્યું અને તમે વીડિયોમાં જોઈ શકો છો, તેમાંથી શું નીકળ્યું! આ પ્રકારની ઘટનાઓ વારંવાર સામે આવતાં નાગરિકોની સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા સામે સવાલો ઉઠ્યા છે...જુઓ સમગ્ર અહેવાલ.

