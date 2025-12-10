ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

OMG! વિમાન ક્રેશ થઈ હાઈવે પર જતી કાર પર પડ્યું, જુઓ ચોંકાવનારો Video

Viral Raval | Dec 10, 2025, 03:25 PM IST
Plane crashes into car on highway watch shocking viral video

Trending news