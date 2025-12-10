हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
OMG! વિમાન ક્રેશ થઈ હાઈવે પર જતી કાર પર પડ્યું, જુઓ ચોંકાવનારો Video
Viral Raval
|
Dec 10, 2025, 03:25 PM IST
Plane crashes into car on highway watch shocking viral video
અહીં 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો સોશિયલ મીડિયા નહીં વાપરી શકે
વિશ્વ ફલક પર ભારતની ઐતિહાસિક સાંસ્કૃતિક ઉપલબ્ધિ
સુરત: રાજ ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ, જુઓ હચમચાવી નાખે તેવો Video
7 વર્ષની બાળકીની દીક્ષા રોકવા માટે પિતા કોર્ટના શરણે, જાણો શું છે મામલો
આગામી સમયમાં કેવું રહેશે ગુજરાતમાં હવામાન? જાણો લેટેસ્ટ આગાહી
પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓ અને સરકાર વચ્ચે નિર્ણાયક બેઠક, શું છે પાટીદારોની માંગણી? ખાસ જાણો
Watch Video: ડુંગળી-લસણને કારણે પતિ-પત્નીમાં ઝઘડા, છૂટાછેડા સુધી પહોંચી ગઈ વાત
રાજ્યમાં દારૂ ઘૂસાડવાનો બુટલેગરનો નવો કિમિયો
યુવા પાટીદાર આગેવાનોની હર્ષ સંઘવી સાથે મુલાકાત, ભાગીને કરાતા પ્રેમ લગ્ન મુદ્દે બેઠકમાં રજૂઆત
નાગરિકતા મળતા પહેલા મતદાર યાદીમાં નામ કઈ રીતે? કોર્ટની સોનિયા ગાંધીને નોટિસ
Trending news
Makhana farming profit
પૈસા છાપવાનું મશીન છે આ ખેતી, બસ 1 એકરમાં થશે બમ્પર કમાણી, જાણો વિગત
MGNREGA. મનરેગા
ગુજરાતમાં મળતિયાઓને કમાણી કરાવતી યોજના બની મનરેગા : શું 22 લાખ મજૂર નકલી હતા!
amazon india investment
3000000000000 નું રોકાણ, 10 લાખ નોકરીઓ...એમેઝોનનો ભારત માટે શું છે 5 વર્ષનો પ્લાન?
LIC scheme vs FD RD
LIC ની આ ધાંસૂ સ્કીમ સામે ફેલ છે FD-RD! 150 રોજ બચાવો અને લાખોનું ફંડ બનાવો
government employees
સરકારી કર્મચારીઓ માટે સમાચાર, સરકારે આ નિયમમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, 15 ડિસેમ્બરથી લાગૂ
hair growth
માથાના વાળ પાંખા થઈ ગયા હોય તો ખાવા લાગો આ 4 વસ્તુ, વાળ ખરતા અટકશે અને ગ્રોથ દેખાશે
gujarat
7 વર્ષની બાળકી બની નરાધમનો શિકાર, પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં નાખ્યો સળિયો...રાજકોટમાં નિર્ભયા
Kidney Damage Symptoms
સવારે પથારી છોડતાં જ જોવા મળે છે કિડની ડેમેજના આ 5 લક્ષણ, 89% લોકો કરે છે અવગણના
Pariksha Pe Charcha 2026
પીએમ મોદી સાથે કરવી છે મુલાકાત? આ તારીખ પહેલા કરાવો તમારું રજિસ્ટ્રેશન
Home loan
EMI પર મોટી રાહત ! દર મહિને થશે બચત, HDFC સહિતની આ બેંકોએ ઘટાડ્યા વ્યાજદર