PM Modi Birthday: ચા વેચનારથી વૈશ્વિક નેતા સુધીની સફર....મહાસત્તાને જેણે ઝૂકાવી તે 'નમો'ની કહાની

Viral Raval | Sep 17, 2025, 09:52 AM IST

એક એવા નેતા જેમણે ન માત્ર ભારતનું નસીબ બદલ્યું, પરંતુ વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની એક અલગ ઓળખ ઉભી કરી. વાત છે દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી, કટ્ટર દેશભક્ત અને સફળતાના શિલ્પી નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદીની. 2001માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લઈને નરેન્દ્ર મોદીએ એક નવા યુગની શરૂઆત કરી. 2001થી 2014 સુધી, ગુજરાતના વિકાસનું મૉડેલ એટલું મજબૂત બન્યું કે તેની ગૂંજ વિશ્વભરમાં પહોંચી. ભૂકંપ જેવી આફતો હોય કે રાજકીય પડકારો, મોદીજીએ દરેક મુશ્કેલીને તકમાં બદલી, ગુજરાતને વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતનું નામ આપ્યું. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

