ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સૌથી મોટો દુશ્મન કોણ? પીએમ મોદીએ ગુજરાતની ધરતીથી જણાવ્યું, જુઓ Video
Viral Raval
|
Sep 20, 2025, 12:55 PM IST
PM Modi address public meeting in bhavnagar gujarat
નવરાત્રી પહેલા વડોદરામાં શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયત્ન, રાત્રે પથ્થરમારો થયો
યુવક યુવતી બર્થડે સેલિબ્રેશન કરતા હતા અને લુખ્ખાતત્વોએ કર્યો હુમલો, યુવકની હત્યા, યુવતી ગંભીર
પીએમ મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે, દોઢ કિમીના રોડ શો રૂટ પર અભિવાદન ઝીલશે
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાએ કર્યુ આત્મસમર્પણ, શું છે પૂર્વ MLA હત્યા કેસ?..સમગ્ર વિગતો ખાસ જાણો
EPFOમાં સુધારા અંગે કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય! જુઓ VIDEO
VIDEO: વડોદરા મનપાની સભામાં મચ્યો હોબાળો, કોંગ્રેસ કોર્પોરેટર વેલમાં ધસી ગયા ને હંગામો કર્યો, સભા વહેલી પૂર્ણ કરી
VIDEO: 900 કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતી દૂધધારા ડેરીમાં મતદાનનું આયોજન, ભાજપના જ બે આગેવાનો વચ્ચે ટક્કર
ગુજરાતમાં આ શું થઈ રહ્યું છે? વિદ્યાર્થીનીએ વિદ્યાર્થીઓની પજવણીથી કંટાળીને આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો
VIDEO: વડોદરા મહાનગરપાલિકાના 'સ્વચ્છોત્સવ'ની પોલ ખુલી! મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરના બંગલા પાછળ જ કચરાનો ઢગલો, સાંભળો અધિકારીઓનું નિવેદન
તહેવારો પહેલા જ ગૃહિણીઓ માટે સારા સમાચાર, જુઓ video
Trending news
Relationship Tips
3 વાતો જે દરેક છોકરો પોતાની પાર્ટનરથી હંમેશા છુપાવે, જાણીને તમે પણ કહેશો સાચી વાત છે
violence
વિવાદિત પોસ્ટ બાદ ગોધરામાં ઘર્ણષ : ટોળાનો પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો, 88 લોકો સામે ફરિયાદ
Shardiya Navratri 2025
ઘટસ્થાપના પહેલા કળશમાં ભુલ્યા વિના મુકવી આ વસ્તુઓ, નવરાત્રીમાં ઘરમાં થશે ધન વૃદ્ધિ
Axar patel
પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો...સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરને માથામાં ઈજા
Best Post Office Scheme
Post Office ની કમાલની સ્કીમ, જોખમ લીધા વગર બનશે 17 લાખ રૂપિયાનું ફંડ
Surya Grahan 2025
આ 3 રાશિઓ માટે શુભ નથી સૂર્ય ગ્રહણ, થઈ શકે છે મોટું નુકસાન, ધનહાનિ થવાના પણ યોગ
revolution
ઠાકોર સમાજમાં પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાયો : જૂના રિવાજોને તિલાંજલિ, દારૂ માટે નવો નિયમ
Madhya Pradesh
"તારી પુત્રી અને ભાભીમાં બહુ ગરમી છે..." આશિક મિજાજના SDM પર તાબડતોબ થઈ કાર્યવાહી
Suryakumar Yadav
'હું પણ રોહિત જેવો થઈ ગયો છું...'સૂર્યાએ કર્યું કંઈક એવું કે રમુજી વીડિયો થયો વાયરલ
Maruti Alto K10
હવે અલ્ટો નહીં પરંતુ આ છે દેશની સૌથી સસ્તી કાર, GST ઘટાડા બાદ કિંમત થઈ 3.49 લાખ