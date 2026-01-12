ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

PM મોદી અને જર્મનીના ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મર્ઝે ખુલ્લી જીપમાં માણી પતંગબાજીની મજા

Viral Raval | Jan 12, 2026, 11:19 AM IST

ગાંધી આશ્રમમાં બાપૂને શ્રદ્ધાંજલિ આપ્યા બાદ જર્મનીના ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મર્ઝ અને પીએમ મોદી કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે કાઈટ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ધાટન કર્યું. આ વખતના કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં પતંગ બાજોની જગ્યા અને ફૂડ સ્ટોલ સાથે હેરિટેજ થીમ પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. હેરિટેજ સીટી ગણાતા અમદાવાદના સીટી વિસ્તાર એવી પોળ ની થીમ કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં ઊભી કરવામાં આવી. પોળનો અનુભવ થઈ શકે એ માટે જૂના દરવાજા, જૂની બારી, જુના પિલ્લર જેવા લાકડાના મટીરીયલો નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. 12 થી 14 જાન્યુઆરી રિવર ફ્રન્ટમાં વલભસદન ખાતે કાઈટ ફેસ્ટિવલનું કરાયું આયોજન. સામાન્ય રીતે 10 જાન્યુઆરીએ શરૂ થતો કાઈટ ફેસ્ટિવલ પ્રધાનમંત્રીના આવવાને લઈને 12 જાન્યુઆરીએ શરૂ થઈ રહ્યો છે. જુઓ વીડિયો. 

