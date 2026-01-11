हिन्दी
Somnath Swabhiman Parv : પીએમ મોદી ડમરું વગાડતા વગાડતા શૌર્ય યાત્રામાં જોડાયા
Dipti Savant
|
Jan 11, 2026, 10:20 AM IST
pm modi at somnath swabhiman parv in somnath temple
More Videos
02:55
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ : 108 અશ્વ સાથેની શોર્યયાત્રા નીકળી, ‘હર હર મોદી’ના નારા સાથે સોમનાથ ગુજી ઉઠ્યું
02:18
u
ભાવનગર: રંગોલી ચોકડી પાસે કારચાલકે ASKને ધક્કો માર્યો? મારામારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા
00:46
u
દાહોદ: સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા દાહોદમાં AAPમાં પડ્યું ભંગાણ, તાલુકા પ્રમુખનું રાજીનામું
00:55
u
અમદાવાદ શહેરમાં ચોરીની વિચિત્ર ઘટના : હિપ્નોટાઈઝ કરીને વૃદ્ધાને લૂંટી લેવાઈ
01:06
u
અરવલ્લી : યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે મહોત્સવનો પ્રારંભ, કિંજલ દવે રેલાવશે સૂર
05:33
u
ગુજરાતમાં વિકાસના નામે વિનાશ : રેલ લાઈનની કામગીરીથી લોકોના મકાન તૂટ્યા, તિરાડ પડી
00:30
u
મોરબી: 2 મનોદિવ્યાંગ મહિલા મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચરનારા હેવાનોને પોલીસે દબોચી લીધા
01:28
u
સડેલા બટાકા, વાસી ચણા... ગુજરાતના શહેરોમાં આ રીતે વેચાતી હતી ટેસ્ટી પાણીપુરી
01:30
u
આગામી 48 કલાકમાં ઠંડીનું જોર વધશે : હવામાનની નવી આગાહી
01:20
u
જાન્યુઆરીમાં સળંગ 4 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, કર્મચારીઓ પણ ઉતરશે હડતાળ પર
Trending news
surat
સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મોટી સફળતા: 14 રાજ્યોની પોલીસને હંફાવનાર ‘રહેમાન ડકૈત’ ઝડપાયો
CES 2026
ક્યારેય નથી જોઈ આવી ટેકનોલોજી! લોલીપોપમાં સોંગ, ભવિષ્ય બતાવશે અરીસો; આ ગેજેટ્સ જોઈને
Skin cancer
આવા ખીલ હોય શકે સ્કિન કેન્સરની શરુઆતનું લક્ષણ, લાંબો સમય ઈગ્નોર કરવાથી બગડશે હાલત
Somnath Swabhiman Parv
સોમનાથના પથ્થરો પણ કરે છે ગર્વભેર ગર્જના : 1000 વર્ષોના ઈતિહાસનો સાક્ષી છે આ શિલાલેખ
gujarat
PM મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ: જાણો મિનિટ ટુ મિનિટનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
Blockbuster film
10 વર્ષ જૂની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ફરીથી થશે રિલીઝ, 75 કરોડના ખર્ચે કમાયા હતા 150 કરોડ
Somnath Swabhiman Parv
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વથી સીધું Live : પીએમ મોદીએ શૌર્ય યાત્રામાં ભોળેનાથનું ડમરું વગાડ્યું
one pot meal
આળસ કે સ્માર્ટ લાઈફ ? જાણો વન પોટ મીલ શા માટે Gen Z માં છે મોસ્ટ પોપ્યુલર
mirzapur
'મિર્ઝાપુર ધ ફિલ્મ'માં ફરી જોવા મળશે આ પાત્ર, પહેલી સીઝનમાં થયું હતું મોત
Saurashtra Tamil Sangamam
સોમનાથથી ચેન્નાઈનો રાજકીય ચક્રવ્યૂહ ભેદશે PM મોદી? સૌરાષ્ટ્રથી શરૂઆત, 2026માં બંગાળ