/ઘરે એક દિવસ માટે કરી ગણેશ સ્થાપના, 1000 કરોડથી વધુ કિંમતના ડાયમંડ ગણેશજી

આજે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિન. સુરતના ઉદ્યોગકારે આજનો દિવસ બનાવ્યો યાદગાર. એક હજાર કરોડની કિંમતના ડાયમંડ ગણેશજીની આરતી ઉતારી વડાપ્રધાન ની દીર્ઘ આયુ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. તેઓ પોતાના ઘરે દર વર્ષે એક દિવસ ગણેશજીને બિરાજમાન કરે છે. આજે વડાપ્રધાનનો જન્મદિન હોઈ તેને યાદગાર બનાવવા ગણેશજીને બિરાજમાન કર્યા. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં ની કિંમત 1000 કરોડ થી પણ વધુ ગણાવવામાં આવે છે. પરંતુ ઉદ્યોગપતિ કનુભાઈ અસોદરીયા ક્યારે પણ ગણેશજીની મૂર્તિની કિંમત બતાવતા નથી. કારણ કે તેઓની માટે આ ગણેશજી બહુમૂલ્ય છે.