हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
AUS
ENG
271/ 4
(66)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
PM મોદીએ વિપક્ષી સાંસદો સાથે કરી ચાય પે ચર્ચા, જુઓ Video
Viral Raval
|
Dec 19, 2025, 01:25 PM IST
PM Modi meets opposition MPs including Priyanka Gandhi
More Videos
02:21
u
લોકસભા બાદ હવે રાજ્યસભામાં પણ જી રામ જી બિલ પાસ, વિપક્ષે કર્યો હોબાળો
01:48
u
આનંદો...હવે AMTS અને BRTS માટે એક જ ટિકિટ, જાણો વિગતો
01:14
u
બાંગ્લાદેશમાં હિંસા વચ્ચે હિન્દુ પરિવાર નિશાના પર, ભાલુકામાં હિન્દુ યુવકની નિર્મમ હત્યા
01:29
u
હાર્દિક પટેલ સહિતના પાટીદાર નેતાઓને મળી મોટી રાહત
01:33
u
કરદાતાઓ માટે રાહતના સમચાર, બાકી પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં વ્યાજ માફી આપવામાં આવશે
00:42
u
જોઈએ એવી ઠંડી કેમ પડતી નથી? અંબાલાલની ચોંકાવનારી આગાહી
00:50
u
કેનેડામાં 16 કરોડની ચોરી મામલે 5 ગુજરાતીઓની ધરપકડ, જાણો વિગતો
03:28
u
દેશમાં હવે મનરેગાની જગ્યાએ 'વિક્સીત ભારત જી રામ જી'
01:46
u
પોલીસને સ્પષ્ટ આદેશ, ગુનેગારોના 'ટાંટિયા' ધ્રુજવા જોઈએ, ચાલ બદલાઈ જવી જોઈએ
06:58
u
અમદાવાદ બાદ વડોદરામાં બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી
Trending news
Relationship Tips
લફરાંબાજ જીવનસાથીના આવા હોય લક્ષણ, મિનિટોમાં જાણી જશો કે ચાલી રહ્યું છે બહાર ચક્કર
Saturn
જાન્યુઆરીમાં 7 રાશિઓ માટે ખુલી જશે ભાગ્યના દ્વાર, ધન-કરિયર મામલે મળશે સારા સમાચાર
Ahmedabad
IND vs SA ટી-20 મેચ માટે પોલીસનું જાહેરનામું : અમદાવાદના આ રસ્તાઓ રહેશે બંધ
Indian railways
ચાલતી ટ્રેનમાં કેવી રીતે બુક કરશો ટિકિટ? ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે આ ટ્રિક્સ, TTE આવે...
Bank of India Vacancy 2025
આ બેંકમાં ઓફિસરની ભરતી, 1 લાખથી વધુ મળશે પગાર, ફટાફટ ચેક કરો વિગત
bharti singh
ભારતી સિંહ એ દીકરાને આપ્યો જન્મ, શૂટિંગ દરમિયાન સર્જાઈ હતી મેડિકલ ઈમરજન્સી
Bhagavad Gita quotes
સારા સમયના આગમન પહેલા મળે છે આ 7 મહત્વપૂર્ણ સંકેતો, વ્યક્તિને મળે છે અપાર સફળતા
Gold rate
કમૂરતામાં સોનાના ભાવ આજે ઘટી ગયા, ચાંદી પણ તૂટી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો રેટ
Sourav Ganguly
સૌરવ ગાંગુલીએ દાખલ કર્યો 50 કરોડનો માનહાનિનો દાવો, મેસ્સીની ઇવેન્ટ સાથે છે કનેક્શન
gandhiangar
સુખીસંપન્ન પરિવારે વહુ પાસેથી માંગ્યું કરોડોનું દહેજ! પતિ બિઝનેસમેન અને સસરા પાયલોટ