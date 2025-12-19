ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

PM મોદીએ વિપક્ષી સાંસદો સાથે કરી ચાય પે ચર્ચા, જુઓ Video

Viral Raval | Dec 19, 2025, 01:25 PM IST
PM Modi meets opposition MPs including Priyanka Gandhi

Trending news