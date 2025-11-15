ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

PM મોદી ડેડિયાપાડા પહોંચ્યા, મોટી સંખ્યામાં લોકો રોડ શો માટે ઉમટ્યા

Viral Raval | Nov 15, 2025, 03:20 PM IST
PM Modi reaches Dediapada watch video

