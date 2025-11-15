हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
PM મોદી ડેડિયાપાડા પહોંચ્યા, મોટી સંખ્યામાં લોકો રોડ શો માટે ઉમટ્યા
Viral Raval
|
Nov 15, 2025, 03:20 PM IST
PM Modi reaches Dediapada watch video
More Videos
02:32
u
અંબાલાલે રવિપાક અંગે કરી મોટી આગાહી, ખેડૂતો થશે ખુશખુશાલ!
00:54
u
આડા સંબંધોએ પરિવાર વિખેર્યો, પતિએ પત્ની પર ફાયરિંગ કર્યું અને પછી...
00:31
u
ભાવનગર: લગ્નના દિવસે જ દુલ્હેરાજાએ દુલ્હનની ઘાતકી હત્યા કરી, Video
04:00
u
J&K: નૌગામમાં વિસ્ફોટકના જથ્થાનું સેમ્પલિંગ ચાલતું હતું અને અચાનક વિસ્ફોટ થયો
00:59
u
મોટા સમાચાર, અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના 15 ડોક્ટરો એકાએક ગૂમ
05:22
u
ગુજરાત મોડલની કોપી બિહારમાં પેસ્ટ થઈ! પાટીલે સ્ટ્રેટેજિક દબદબાથી ચમત્કાર કરી બતાવ્યો
06:33
u
J&K: નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભીષણ વિસ્ફોટ, 9 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ
01:13
u
ભરૂચ: અંકલેશ્વરમાં NRI મૌલવીએ હિન્દુ મહિલા પર દુષ્કર્મ આચર્યું, ધર્માંતરણ માટે કર્યું બ્લેકમેલિંગ
05:06
u
હાઈ પ્રોફાઈલ સીટ અલીનગર પર કોણ આગળ, મૈથિલી ઠાકુરનું મોટું નિવેદન
01:51
u
બિહારમાં NDAએ વિરોધીઓના સૂપડાં સાફ કર્યા, કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું- લોકશાહી ખતરામાં
Trending news
Rajkot
લફરાબાજ ભાભી માટે નણંદે કહ્યું, ભાભીનું સારવારમાં મોત નહીં થાય તો હું મારી નાંખીશ
Gold price prediction
સોનું ફરી ચમકશે! કીંમતમાં આવશે આટલો વધારો, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું
Shukra Uday
શુક્રનો ઉદય થતા જ આ રાશિવાળાનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, ધન-સંપત્તિમાં જબરદસ્ત વધારાના યોગ
Bhavnagar
સજોડે લગ્નની કંકોત્રી વહેંચી, પીઠી ચોળી... પછી ઝગડામાં દુલ્હાએ દુલ્હનને રહેંસી નાંખી
Reliance Infrastructure
મુશ્કેલીમાં પણ અનિલ અંબાણીના મનોબળ પર કોઈ અસર નહીં, કર્મચારીઓ માટે કરી મોટી જાહેરાત
Gold rate
લગ્નગાળા ટાણે જ સોનાના ભાવમાં જોરદાર ઘટાડો, ઘટીને કેટલે પહોંચી ગયા રેટ? ખાસ જાણો
State Bank of India
થોડા દિવસ બાકી... SBI 1 ડિસેમ્બરથી આ મની ટ્રાન્સફર સેવા કરશે બંધ
delhi bomb blast
આતંકની ફેક્ટરી બનેલી અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના 15 ડોક્ટર લાપતા, ફોન પણ બંધ
Ravindra Jadeja
જાડેજા અને CSKના 13 વર્ષના સંબંધોનો કેમ આવ્યો અંત ? CEO કાસી વિશ્વનાથને કર્યો ખુલાસો
pm kisan yojana
આતૂરતાનો અંત... બસ 4 દિવસ બાદ ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે 21મો હપ્તો, ચેક કરો લિસ્ટમાં નામ