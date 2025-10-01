हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
Video: RSS શતાબ્દી સમારોહ: PM મોદીએ ટપાલ ટિકિટ-સિક્કો જાહેર કર્યો
Viral Raval
|
Oct 01, 2025, 12:05 PM IST
pm modi release postage stamp and a coin to mark centenary year of RSS
00:43
u
ભાવનગર મનપાનો નાયબ કાર્યપાલક નશાની હાલતમાં ઝડપાયો, Video
01:25
u
આજથી દેશમાં લાગૂ થયા 4 મોટા ફેરફાર, LPG સિલિન્ડર મોંઘો થયો, જાણો વધુ વિગતો
02:01
u
ફિલિપિન્સમાં ભયાનક ભૂકંપે મચાવી તબાહી, અનેક લોકોના મોત, જુઓ Video
05:08
u
વડોદરા: કોર્પોરેશનના બગીચામાં જામી દારૂની રમઝટ, બાંકડા પર બેસી દારૂડિયા ઢીંચે દારૂ, Video
03:17
u
VIDEO: રાજકોટ ખોડલધામ નોર્થઝન ગરબામાં બબાલ! બોલાચાલી અને છરી વડે થયા હુમલા, 3 લોકો ઘાયલ
01:12
u
VIDEO: વડોદરા નેશનલ હાઈવે પર સર્જાયો ભયાનક અકસ્માત! ટેમ્પો ચાલકે સાયકલ ચાલકને મારી ટક્કર, સાયકલ ચાલકનું ઘટનાસ્થળ પર મોત
04:52
u
રાજ્યના પ્રખ્યાત ગરબા આયોજકોને ત્યાં GST વિભાગના દરોડા! અમદાવાદ-સુરતમાં આદિત્ય ગઢવી, સુવર્ણ નવરાત્રિ, સહિત 8 જેટલા સ્થળે ટીમ ત્રાટકી
00:45
u
VIDEO: અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલ અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, 40 દિવસ બાદ ફરી પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ થશે શરુ
00:53
u
VIDEO: નવરાત્રિ દરમિયાન હજુ પણ રહેશે વરસાદી સંકટના વાદળ, આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી
03:07
u
VIDEO: સુરતમાં ફરિયાદીએ કુખ્યાત ગેંગ વિરુદ્ધ લગાવ્યા હોર્ડિંગ્સ, સરકારનો માન્યો આભાર, ગુજરાતનો સૌપ્રથમ કિસ્સો...
mallikarjun kharge
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની અચાનક લથડી તબિયત, બેંગલુરુની હોસ્પિટલમાં દાખલ
gujarat
વલસાડમાં મીની વાવાઝોડા સાથેના વરસાદે અંધાધૂંધી સર્જી; તારાજીના દર્દનાક દ્રશ્યો...
Business News
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, DAનું ક્યારે થશે એલાન, આવી ગયું નવું અપડેટ
gujarat
વિદાય લેતા ચોમાસાએ અમદાવાદી વેપારીઓ પર મુસીબત વરસાવી! ફાફડા-જલેબીના વેચાણ પર ગંભીર..
ind u vs aus u
6,6,6,6,6,6,6,6...વૈભવ સૂર્યવંશીની ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ધમાકેદાર સદી
Pakistan Support Trump Gaza peace plan
પહેલા શાહબાઝ અને મુનીરને અમેરિકા બોલાવી જમાડ્યા, પછી ટ્રમ્પે બનાવી દીધા 'મૂર્ખ' !
Asia Cup 2025
'સૂર્યકુમાર યાદવે લેવા આવવું પડશે કપ', ACC ચીફ મોહસીન નકવીનું નવું નાટક
RBI Monetary Policy 2025
RBIએ લોકોની અપેક્ષાઓ પર પાણી ફેરવ્યું ! તહેવારોની સિઝનમાં ન આપી રાહત
Mumbai flood danger
આવું જ રહ્યું તો ગુજરાતના નકશા-ભૂગોળમા ફેરફાર નક્કી: શું આ વિસ્તારોને દરિયો ગળી જશે?
baba vanga
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી, આગામી 5 વર્ષમાં મચશે ભારે તબાહી, યુરોપનું થશે પતન...