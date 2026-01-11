ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન

Dipti Savant| Jan 11, 2026, 01:10 PM IST
pm modi speech at somnath swabhiman parv

Trending news