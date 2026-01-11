ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સ્વાભિમાન પર્વ, અનેરો ઉત્સાહ... શિવભક્તોની હાજરીમાં શું બોલ્યા પીએમ મોદી?

Dipti Savant| Jan 11, 2026, 01:20 PM IST
pm modi speech at somnath swabhiman parv part 1

Trending news