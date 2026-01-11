हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સોમનાથ માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરનારાઓને મારું નમન છે : નરેન્દ્ર મોદી
Dipti Savant
|
Jan 11, 2026, 01:15 PM IST
pm modi tribute to those who gave life for somnath temple in swabhiman parv
10:00
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન
02:59
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ : PM મોદીએ સંગીતના વાદ્ય પર હાથ અજમાવી નવા ઉત્સાહનો સંચાર કર્યો
02:53
u
સોમનાથ મંદિરનો શું છે ઈતિહાસ...? ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજો ક્યારે અને કોણે તોડ્યું મંદિર
02:55
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ : 108 અશ્વ સાથેની શોર્યયાત્રા નીકળી, ‘હર હર મોદી’ના નારા સાથે સોમનાથ ગુજી ઉઠ્યું
01:49
u
Somnath Swabhiman Parv : પીએમ મોદી ડમરું વગાડતા વગાડતા શૌર્ય યાત્રામાં જોડાયા
02:18
u
ભાવનગર: રંગોલી ચોકડી પાસે કારચાલકે ASKને ધક્કો માર્યો? મારામારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા
00:46
u
દાહોદ: સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા દાહોદમાં AAPમાં પડ્યું ભંગાણ, તાલુકા પ્રમુખનું રાજીનામું
00:55
u
અમદાવાદ શહેરમાં ચોરીની વિચિત્ર ઘટના : હિપ્નોટાઈઝ કરીને વૃદ્ધાને લૂંટી લેવાઈ
01:06
u
અરવલ્લી : યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે મહોત્સવનો પ્રારંભ, કિંજલ દવે રેલાવશે સૂર
05:33
u
ગુજરાતમાં વિકાસના નામે વિનાશ : રેલ લાઈનની કામગીરીથી લોકોના મકાન તૂટ્યા, તિરાડ પડી
narendra modi
'ગઝનીથી ઔરંગઝેબ સુધીના ઇતિહાસમા દફનાઈ ગયા, સોમનાથ ત્યા જ ઊભું છે', PM મોદીનું સંબોધન
Vibrant Gujarat
રાજકોટના આંગણે ભવ્ય વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત મહોત્સવ : 40 દેશોના 350 જેટલા વિદેશી ડેલિગેસ્ટ,
Healthy Lifestyle
વજન ઘટાડવાની ટ્રાય કરતાં પહેલા વજનને વધતું અટકાવવું જરૂરી, આ 5 વાતોનું રાખો ધ્યાન
World news
દુનિયા પર આવશે મોટું સંકટ! શું વર્ષ 2026 માનવ ઇતિહાસનું સૌથી ભયાનક વર્ષ સાબિત થશે?
bank holiday
Bank Holiday: આ અઠવાડિયામાં માત્ર એક જ દિવસ ચાલુ રહેશે બેંકો ! જાણો RBIએ કેમ આપી રજા
gujarat
અમદાવાદમાં હવે 'ન્યૂયોર્ક મોડલ': ટ્રાફિક ઘટાડવા રસ્તાઓ પર દોડાવાશે 'રોડ ઝીપર' મશીન
india vs new zealand
મેચ શરૂ થવાના ગણતરીના કલાકો પહેલા મોટા સમાચાર,અચાનક આ ખેલાડીની ભારતીય ટીમમાં એન્ટ્રી
gujarat
સુરતથી અમદાવાદ હવે માત્ર અઢી કલાકમાં! ભરૂચ-કીમ એક્સપ્રેસ-વે ખુલ્લો મુકાતા ટ્રાફિકજામ
Somnath Swabhiman Parv
ગઝનીએ લૂંટેલાં એ દરવાજા કેમ સોમનાથમાં ફરી ન લગાવાયા? આજે ક્યા છે એ દરવાજા?
Business
મહિને 4,400 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ...મેચ્યોરિટી પર મળશે 16 લાખ, LICની આ છે શાનદાર સ્કીમ!