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'મોદીજી તમે મારા પપ્પાના ભગવાન છો, મે તમને જોયા...મારે બસ એ જ કહેવું છે', PMને જોઈને યુવતીની આંખો ભીંજાઈ

Written ByViral Raval
Published: Sep 09, 2026, 01:35 PM|Updated: Sep 09, 2026, 01:39 PM

એક નાનકડા ગામમાંથી વડોદરા સુધીની સફર અને સામે ઊભેલી દેશની સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ જૂનાગઢના માળિયા હાટીના તાલુકાની વિશ્વા હિતેશભાઈ વાડોયા માટે 8 સપ્ટેમ્બરની સાંજ માત્ર એક મુલાકાત નહોતી, પણ પેઢીઓથી સંવાયેલા વિશ્વાસનો જીવંત પુરાવો હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પોતાની નજર સામે જોઈને છલકાઈ ગયેલી એ આંખોમાં માત્ર લાગણીઓ નહોતી, પરંતુ એક સામાન્ય ભારતીય પરિવારની એ શ્રદ્ધા હતી જેમાં નેતાને પિતાના સ્થાન પર રાખીને 'ભગવાન' સમાન પૂજવામાં આવે છે. "મોદીજી તમે મારા પિતાના ભગવાન છો..." આ વાક્ય માત્ર એક ભાવુક શબ્દપ્રયોગ

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