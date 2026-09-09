'મોદીજી તમે મારા પપ્પાના ભગવાન છો, મે તમને જોયા...મારે બસ એ જ કહેવું છે', PMને જોઈને યુવતીની આંખો ભીંજાઈ

એક નાનકડા ગામમાંથી વડોદરા સુધીની સફર અને સામે ઊભેલી દેશની સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ જૂનાગઢના માળિયા હાટીના તાલુકાની વિશ્વા હિતેશભાઈ વાડોયા માટે 8 સપ્ટેમ્બરની સાંજ માત્ર એક મુલાકાત નહોતી, પણ પેઢીઓથી સંવાયેલા વિશ્વાસનો જીવંત પુરાવો હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પોતાની નજર સામે જોઈને છલકાઈ ગયેલી એ આંખોમાં માત્ર લાગણીઓ નહોતી, પરંતુ એક સામાન્ય ભારતીય પરિવારની એ શ્રદ્ધા હતી જેમાં નેતાને પિતાના સ્થાન પર રાખીને 'ભગવાન' સમાન પૂજવામાં આવે છે. "મોદીજી તમે મારા પિતાના ભગવાન છો..." આ વાક્ય માત્ર એક ભાવુક શબ્દપ્રયોગ