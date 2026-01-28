"મેં એક નજીકના સાથી અને જનતાના સાચા નેતા ગુમાવ્યા છે", અજિત પવારના નિધન પર PM મોદીની ભાવુક પોસ્ટ
PM Modi's emotional post: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણના કદાવર નેતા અજિત પવારના અણધાર્યા નિધનના સમાચારથી સમગ્ર દેશમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ સમાચાર પર ઊંડો આઘાત વ્યક્ત કરતા તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે. PM મોદીએ અજિત પવારના નિધનને દેશ અને મહારાષ્ટ્ર માટે એક મોટી ખોટ ગણાવી છે.
વડાપ્રધાન મોદીએ ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું હતું કે "અજિત પવાર સાચા અર્થમાં જનતાના નેતા હતા." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે અજિત પવાર હંમેશા લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે તત્પર રહેતા હતા. વહીવટી કુશળતા અને જનકલ્યાણના કાર્યોમાં તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "દુઃખની આ ઘડીમાં મારી સંવેદનાઓ તેમના પરિવાર અને સમર્થકો સાથે છે. ઈશ્વર તેમના આત્માને શાંતિ આપે. ઓમ શાંતિ."
"અજિત પવારનું અણધાર્યું નિધન ખરેખર ચોંકાવનારું"
PM મોદીએ આ ઘટનાને અત્યંત આઘાતજનક ગણાવતા કહ્યું કે, "અજિત પવારનું અણધાર્યું નિધન ખરેખર ચોંકાવનારું છે." કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે રાજકારણનો આ ગતિશીલ ચહેરો આટલી વહેલી વિદાય લેશે. તેમના નિધનથી જે શૂન્યાવકાશ સર્જાયો છે તેને પૂરવો મુશ્કેલ છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અજિત પવારની કાર્યશૈલીના વખાણ કરતા જણાવ્યું કે, "અજિત પવારનું લોકો સાથે અનોખું કનેક્શન હતું." તેઓ નીચેના સ્તરના કાર્યકરોથી લઈને સામાન્ય માણસ સુધી સીધા લોકોના સંપર્કમાં રહેતા હતા. તેમની આ ખાસિયતને કારણે જ તેઓ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં દાયકાઓ સુધી પ્રભુત્વ જાળવી શક્યા હતા.