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AI કૌશલ્ય, 6G, સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ હન્ટ... લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીએ આ 10 મોટી જાહેરાતો કરી

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 15, 2026, 12:45 PM|Updated: Aug 15, 2026, 12:47 PM

80મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે, PM મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી મોટી જાહેરાતો કરી, જેમાં AI યુવા કૌશલ્ય માટેની પહેલ, 6G, સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ હન્ટ અને સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનો સમાવેશ થાય છે. લાલ કિલ્લાના પ્રાચીર પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધતા, PM નરેન્દ્ર મોદીએ યુવાનો માટે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરી. આમાં AI યુવા કૌશલ્ય માટેની યોજનાઓ અને સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ હન્ટનો સમાવેશ થાય છે. PM મોદીએ જણાવ્યું હતું કે એક વર્ષમાં 10 મિલિયન (1 કરોડ) યુવાનોને AI કૌશલ્યમાં તાલીમ આપવામાં આવશે. વધુમાં, વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન કોચિંગ સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં

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