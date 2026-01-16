પોલીસ જોતી રહી ને મને મારતા રહ્યા' - સુરતમાં અલ્પેશ કથિરીયા સામે ગંભીર આક્ષેપો સાથે પોલીસ ફરિયાદ
Patidar leader Alpesh Kathiriya : સુરતનો સરથાણા વિસ્તારમાં: પતંગ ખરીદવા આવેલા બે ભાઈઓ સાથે અલ્પેશ કથિરીયા અને તેના સાથીદારોએ મારપીટ કરી હોવાનો આક્ષેપ છે. અલ્પેશ કથિરીયાના ભાઈએ પતંગની દુકાન કરી હતી, જ્યાં પતંગના ભાવ બાબતે ગ્રાહકો સાથે બોલાચાલી થઈ હતી. ભોગ બનનાર યુવકે આક્ષેપ કર્યો છે કે પોલીસની હાજરીમાં જ તેને માર મારવામાં આવ્યો હતો અને અલ્પેશ કથિરીયાએ પોતે તેને પકડીને પોલીસ વાનમાં બેસાડ્યો હતો. હાલ સરથાણા પોલીસ મથકમાં અલ્પેશ સહિત ત્રણ શખ્સો સામે ગુનો નોંધાયો છે અને પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.