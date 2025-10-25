બોપલમાં રેવ પાર્ટીનો પર્દાફાશ: દારૂના નશામાં હતા તેવા 15 લોકોની ધરપકડ, જેમાં 6 મહિલાઓ પણ સામેલ
અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાંથી પકડાયેલી રેવ પાર્ટી અંગે અમદાવાદ જિલ્લા એસપી ઓમ પ્રકાશ જાટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને પૂરી માહિતી આપી. તેમણે કહ્યું કે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી. ઝેફાયર ફાર્મ હાઉસમાં ડીજે પાર્ટી સાથે દારૂ અને હુક્કાની પાર્ટીની માહીતી હતી. જેના આધારે જુદી જુદી ટીમ બનાવી હતીય બાતમીદાર સહિત અન્ય લોકોને પાસથી એન્ટ્રી આપવામાં આવી હતી. જ્યાં ચોક્કસ તપાસ બાદ રેડ કરી ૨૦ લોકોની ધરપકડ. ફાર્મ હાઉસના માલિક દારૂની સપ્લાય કરનારની પણ ધરપકડ. એન્યુઅલ ગેટ ટુ ગેધર પ્રમાણે પાર્ટી કરવામાં આવી હતી. જેમાં દારૂ ની મેહિફીલ હતી. રાત્રે આઠથી સવાર સુધી પાર્ટી ચાલવાની હતી. પોલીસની ટીમ પાસની ખરીદી કરી પાર્ટીમાં પહોંચી હતી. ક્લોસ ફ્રેન્ડના વોટ્સએપ ગ્રુપ મારફતે પાસ વહેંચાયા હતા. મોટા ભાગના આરોપીઓ યુનિવર્સિટી ના વિદેશીઓ વિદ્યાર્થીઓ. ફાર્મ હાઉસમાં ૭૨ લોકો હતા. જે લોકો બ્રેથ એનેલાઇઝર માં પોઝીટીવ આવ્યા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી. જે લોકો પાર્ટીમાં હતા પણ પોઝીટીવ નથી તેમને પણ શંકાના ઘેરામાં રાખી તપાસ કરવામાં આવશે. જે વિદેશી નાગરિકો પકડાયા છે તેમનો કોઇ ગુનાહિત ઈતિહાસ છે કે કેમ તેની તપાસ ચાલુ છે. સપ્લાય અનંત કપીલ અને આશીષ જાડેજાની ધરપકડ, માહિતી મુજબ કોઇ એનઆરઆઇ નથી. બધા વિદેશી નાગરિકો છે. કુલ 20 પકડાયા તેમાં ૧૩ વિદેશી, ૭ ભારતીય, ૯ પુરૂષ અને ૬ મહિલા નશા કરેલ હતા. બે દારૂ સપ્લાયર , એક હુક્કા વાળો, એક ડીજે વાળો, એક ફાર્મ માલિક મળી કુલ ૨૦ ની ધરપકડ થઈ. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.