પાટણમાં પોલીસના શિસ્તના દાવાઓની હવા નીકળી ગઈ, વર્ધીમાં દેશી દારૂની મજા માણતા રક્ષકનો વીડિયો વાયરલ
પાટણ પોલીસના શિસ્તના દાવાઓની હવા નીકળી ગઈ છે ! જેમના ખભા પર કાયદાના પાલનની જવાબદારી છે, તે જ રક્ષકો હવે કાયદો હાથમાં લઈને નશામાં ચકચૂર જોવા મળ્યા છે...પાટણ પોલીસને લાંછન લગાડતો એક શરમજનક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં ખાખી વર્ધીમાં સજ્જ પોલીસકર્મીઓ જ દેશી દારૂની મહેફિલ માણતા કેમેરે ઝડપાયા છે...વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે આ પોલીસકર્મીઓએ ખાખી વર્ધી પહેરેલી છે, જે પદની ગરિમાને લજવી રહ્યા છે...જ્યારે સામાન્ય જનતા દારૂ પીધેલી હાલતમાં પકડાય તો પોલીસ તેના પર કાયદાનો કોરડો વીંઝે છે...પરંતુ અહીં તો કાયદાના રક્ષકો જ જાહેર સ્થળે દેશી દારૂ ગટગટાવી રહ્યા છે. શું આ પોલીસકર્મીઓને કાયદાનો કોઈ ડર નથી? શું વર્ધીનો રોફ તેમને આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરવાની છૂટ આપે છે?...વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસકર્મીને સસ્પેન્ડ કરીને સંતોષ માની લેવાયો છે...