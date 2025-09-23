Banas Dairy Election: બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં રાજકીય દિગ્ગજો, 16 બેઠકોમાંથી 6 બેઠકો થઈ બિનહરીફ
એશિયાની સૌથી મોટી અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના સહકારી માળખાની મુખ્ય ગણાતી બનાસ ડેરીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની પાંચ વર્ષની મુદત પુરી થતા ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી હતી.....આજે ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લા દિવસ હોવાથી 16 બેઠકો પર ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી....16 બેઠકમાંથી છ બેઠક પર સિંગલ ફોર્મ ભરાયું છે...તો દસ બેઠક પર ક્યાંક ત્રણ તો ક્યાંક છથી સાત ફોર્મ ભરાયા છે... બનાસ ડેરીના જંગમાં પૂર્વ સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ અને બનાસ ડેરીના વર્તમાન ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરી....બનાસકાંઠાના પૂર્વ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ, ઉપરાંત ધાનેરાના પૂર્વ ધારાસભ્ય જોઈતાભાઈ પટેલ સહિત અને રાજકીય દિગ્ગજોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે.....ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે રાધનપુર બેઠક પરથી શંકરભાઈ ચૌધરી, અમીરગઢ બેઠક પરથી ભાવાભાઈ રબારી, સુઈગામ બેઠક પરથી મુળજી પટેલ, ડીસા બેઠક પરથી કમળાબેન દેસાઈ ઉપરાંત થરાદ બેઠક પરથી પરબતભાઈ પટેલ અને ભાભર બેઠક પરથી અંબાબેન ચૌધરી બિનહરીફ થયા છે.