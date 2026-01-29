ગાંધીજીના પોરબંદરમાં જ સ્વચ્છતાના લીરેલીરા! ભાવસિંહજી હોસ્પિટલ ગંદકીના ભરડામાં; જુઓ Video
Porbandara News: સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપનાર ગાંધીજીની નગરી એટલે પોરબંદર મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભૂમિ. પરંતુ આજે એ જ પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલની હાલત એવી છે કે, અહીં સારવાર લેવા આવનાર દર્દી વધુ બીમાર બની જાય એવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સામાન્ય રીતે બીમાર દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં સાજા થવા માટે આવે છે, પરંતુ પોરબંદર જિલ્લાની સરકારી ભાવસિંહજી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની હાલત ઉલટી છે. હોસ્પિટલની દીવાલો હવે સફેદ નથી રહી, લાલ રંગની પીચકારીઓએ આખી હોસ્પિટલને બીમાર બનાવી દીધી છે. ખૂણે-ખાંચરે ગંદકીનું સામ્રાજ્ય, જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાન-મસાલાની પીચકારીઓ. હોસ્પિટલ છે કે થૂંકવાની જગ્યા? તે સમજવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. હોસ્પિટલ છે કે થૂંકવાની જગ્યા?