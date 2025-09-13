બનાસકાંઠાના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો પુન:સ્થાપિત કરાયો, પડકારજનક સ્થિતિ વચ્ચે GEBએ ગામોમાં કર્યું અજવાળું
બનાસકાંઠામાં ભારે વરસાદને કારણે તારાજી સર્જાઈ હતી. આખેઆખા ગામડાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા, જેના કારણે લોકોને ભારે હાલાકી પડી. ઘર, ખેતરો, ઢોર, બધું જ પાણીમાં ડૂબી ગયું હતું. ધોધમાર વરસાદને કારણ બનાસકાંઠાના અમુક વિસ્તારોમાં વીજળી ખોરવાય હતી. વરસાદ બંધ થયો તેને પાંચ દિવસ થયાં છતાં અમુક વિસ્તારોમાં પાણી ઓસરતા નથી. તેવી પરિસ્થિતિમાં GEBએ વીજ પુરવઠો ફરી શરુ કર્યો છે. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે જેસીબી અને હોડીની મદદથી GEBએ 294 ગામોમાં ફરી અજવાળું કર્યું છે.