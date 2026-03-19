રાજ્યમાં વધુ એક સમાજે પ્રેમલગ્ન મુદ્દે ઉઠાવ્યો વાંધો, પ્રજાપતિ સમાજની દીકરીને ભગાડી જતા સર્જાયો વિવાદ

DIPAK CHAVDA| Mar 19, 2026, 11:32 PM IST

Prajapati Community: રાજ્યમાં વધુ એક સમાજે પ્રેમલગ્ન મુદ્દે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. થરાદ પંથકમાં પ્રજાપતિ સમાજની દીકરીને ભગાડી જતા વિવાદ સર્જાયો છે. ચોગડા ગામના ગોવિંદ પ્રજાપતિનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. ગોવિંદ પ્રજાપતિ વાયરલ વીડિયોમાં પોતાની દીકરી કમળાને પરત આપવા ગામના આગેવાનોને વિનંતી કરી રહ્યા છે. ગામનો જ એક યુવાન દીકરીને લઈ ગયો હોવાનો વીડિયોમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. દીકરી પરત માંગવા જતાં ધમકીઓ મળતી હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો છે. ચૌધરી સમાજનો યુવાન દીકરીને ભગાડીને લઈ ગયો છે.

