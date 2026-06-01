Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં મોટો ભડકો, 15 કોર્પોરેટરોના ધડાધડ રાજીનામા

પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં મોટો ભડકો, 15 કોર્પોરેટરોના ધડાધડ રાજીનામા

Written ByViral Raval
Published: Jun 01, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 12:38 PM IST

સાબરકાંઠા: પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં મોટો ભડકો જોવા મળ્યો છે. ભાજપના 15 કોર્પોરેટરોએ ધડાધડ રાજીનામા આપી દીધા છે. પાલિકા પ્રમુખ અને તેમના પતિ સામે કોર્પોરેટરો નારાજ હોવાનું સામે આવ્યું છે. શિસ્ટબદ્ધ પાર્ટીમાં અશિસ્તનો મોટો વિસ્ફોટ જોવા મળ્યો છે. ભાજપના કોર્પોરેટરોના રાજીનામાનો સહીવાળો પત્ર હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. પાલિકા પ્રમુખના પતિ જિજ્ઞેશ પંડ્યા સામે મનમાનીનો આરોપ લાગ્યો છે. વિરોધ પાછળ કોનો દોરી સંચાર એ અંગે ભાજપે માહિતી ભેગી કરી છે. ભાજપે હવે મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો છે. વધુ વિગતો

See more

Recommended Videos

ક્લાસ વન અધિકારી 5 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાયા, જુઓ Video
09:56
પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં મોટો ભડકો, 15 કોર્પોરેટરોના ધડાધડ રાજીનામા
02:21
Video: ફાઈનલમાં હાર બાદ દુર્ઘટનાનો ભોગ બની GT ટીમ, ખેલાડીઓ માંડ માંડ બચ્યા!
02:05
બાપરે! ગુજરાતમાં એક સાથે 3 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, આ વિસ્તારોના ભૂક્કા નીકળશે
00:46
આજે તને બકરો હલાલ થતો બતાવું...આમ કહીને સગીરની હત્યા કરી
02:29
રાજકોટ: પત્નીની હથોડાથી હત્યા કરનારા પતિને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દબોચ્યો
01:49
ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં વરસાદનું એલર્ટ
00:49
Video: બોટાદના DySPને ઝોકું આવી જતા કાર શેરડીની લારીમાં ઘૂસી, 2ના મોત
01:32
હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની મોટી આગાહી, જાણો ક્યારે અને ક્યાં પડશે વરસાદ?
04:44
પૂર્વ DyCM નીતિન પટેલની સમાજના આગેવાનોને અપીલ, જુઓ Video
00:49
બાબા બાગેશ્વરના રાજકોટ આગમન પહેલા જ હોબાળો: જાણી લો એવું તે શું છે?
05:38
ગુજરાતમાં વરસાદની તારીખો જાહેર: જાણો ૩૦ મેથી ૨ જૂન વચ્ચે ક્યારે પડશે વરસાદ
05:36

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પ્રાંતિજ ભાજપમાં એકસાથે 15 કોર્પોરેટરોનો બળવો : સાગમટે વિરોધના સૂર ઉઠતા ભાજપ સંગઠન ચ
Gujarat politics5 min ago
2
Kushal Bhurtel6 min ago
3
Rajat Patidar8 min ago
4
Monthly Horoscope42 min ago
5
Gold rate47 min ago