/પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં મોટો ભડકો, 15 કોર્પોરેટરોના ધડાધડ રાજીનામા

સાબરકાંઠા: પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં મોટો ભડકો જોવા મળ્યો છે. ભાજપના 15 કોર્પોરેટરોએ ધડાધડ રાજીનામા આપી દીધા છે. પાલિકા પ્રમુખ અને તેમના પતિ સામે કોર્પોરેટરો નારાજ હોવાનું સામે આવ્યું છે. શિસ્ટબદ્ધ પાર્ટીમાં અશિસ્તનો મોટો વિસ્ફોટ જોવા મળ્યો છે. ભાજપના કોર્પોરેટરોના રાજીનામાનો સહીવાળો પત્ર હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. પાલિકા પ્રમુખના પતિ જિજ્ઞેશ પંડ્યા સામે મનમાનીનો આરોપ લાગ્યો છે. વિરોધ પાછળ કોનો દોરી સંચાર એ અંગે ભાજપે માહિતી ભેગી કરી છે. ભાજપે હવે મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો છે.