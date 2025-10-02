કમલમ ખાતે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરુ, રેસમાં જગદીશ વિશ્વકર્મા સૌથી આગળ, વધુ વિગત માટે જુઓ VIDEO
ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. 4 તારીખે નામ જાહેર કરવામાં આવશે. ત્યારે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, OBC ચહેરાની પસંદગી થાય તેવી શક્યતાઓ દેખાય રહી છે. કમલમ ખાતે ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરુ કરવામાં આવી છે. 4 ઓક્ટોબરના રોજ પ્રદેશ હોદ્દેદારો સાથે જિલ્લા કક્ષ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેશે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, જગદીશ વિશ્વકર્માને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષનું કમાન સોંપવામાં આવે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે.