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પીએમ મોદીએ શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો
પીએમ મોદીએ શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો
Written By
Viral Raval
Published: Jul 14, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Jul 14, 2026, 03:00 PM
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Prime Minister Narendra Modi expressed deep grief over demise of Shri Nandkishore Goenkaji
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