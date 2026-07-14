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પીએમ મોદીએ શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો

Written ByViral Raval
Published: Jul 14, 2026, 03:00 PM|Updated: Jul 14, 2026, 03:00 PM
Prime Minister Narendra Modi expressed deep grief over demise of Shri Nandkishore Goenkaji

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