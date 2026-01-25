ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

માઘ મેળામાં શંકરાચાર્યની શિબિર બહાર હોબાળો : ‘આઈ લવ બુલડોઝર બાબા’ નારા લાગ્યા

Dipti Savant| Jan 25, 2026, 11:00 AM IST

પ્રયાગરાજમાં આજે માઘ મેળા દરમિયાન સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદના શિબિરની બહાર હંગામો જોવા મળ્યો. શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદની શિબિર બહાર હોબાળો થયો હતો. મોટી સંખ્યામાં યુવકો દ્વારા પહોંચી "આઈ લવ બુલડોઝર બાબા" ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા.ડઝનબંધ યુવાનો એકઠા થયા હતા અને "આઈ લવ બુલડોઝર બાબા" ના નારા લગાવ્યા હતા.

મંત્રોચ્ચારને કારણે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદના શિબિરની બહાર વાતાવરણ ગરમાયું હતું. સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદના ભક્તો અને મંત્રોચ્ચાર કરી રહેલા યુવાનો વચ્ચે ઝઘડો પણ થયો હતો. લાંબા સમય સુધી હંગામો થયા બાદ પરિસ્થિતિ શાંત થઈ ગઈ. માઘ મેળા દરમિયાન હંગામો કરનારા અને સૂત્રોચ્ચાર કરનારાઓ સામે કલ્પવાસી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરાજકતા ફેલાવવા બદલ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી.

અવિમુક્તેશ્વરાનંદના રાષ્ટ્રીય મીડિયા ઇન્ચાર્જ, શૈલેન્દ્ર યોગી રાજે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર હંગામો 7 થી 8 મિનિટ સુધી ચાલ્યો હતો. "૧૦ થી ૧૨ લોકો આવ્યા હતા... તેઓ ઝઘડો ઉશ્કેરવા માંગતા હતા અને ઇચ્છતા હતા કે અમે પ્રતિક્રિયા આપીએ. પણ અમે તેમ ન કર્યું. શંકરાચાર્યનો જીવ જોખમમાં છે; એક કાવતરું ચાલી રહ્યું છે."
 

