રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતમાં SIRની કામગીરી પર ઉઠાવ્યા સવાલ, જુઓ Video
Rahul On Gujarat Sir: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ફરી એકવાર SIR પર મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ એક્સ પર શેર કરાયેલ ડેટા પોસ્ટ કરતા રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે ચોક્કસ સમુદાયો અને કોંગ્રેસ સમર્થક બૂથના મતો પસંદગીપૂર્વક કાપવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના ડેટા શેર કરતા રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે, "જ્યાં પણ SIR છે, ત્યાં મત ચોરી થાય છે." તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતમાં SIRના નામે જે થઈ રહ્યું છે તે ફક્ત કોઈ વહીવટી પ્રક્રિયા નથી - તે એક આયોજિત, સંગઠિત અને વ્યૂહાત્મક મત ચોરી છે. સૌથી આઘાતજનક અને ખતરનાક બાબત એ છે કે આ જ નામ હેઠળ હજારો વાંધા દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે કહ્યું કે ચોક્કસ સમુદાયો અને કોંગ્રેસ સમર્થક બૂથના મતો પસંદગીપૂર્વક કાપવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ભાજપ હાર જુએ છે, ત્યાં મતદારોને સિસ્ટમમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે આ પેટર્ન આલંદમાં જોવા મળી હતી અને રાજુરામાં પણ એવું જ થયું. અને હવે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને દરેક રાજ્યમાં જ્યાં SIR કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં આ જ બ્લુપ્રિન્ટ લાગુ કરવામાં આવી રહી છે.