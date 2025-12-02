ભાજપના કયા મંત્રીના સંરક્ષણમાં આ ચાલે છે?, રાહુલ ગાંધીના પ્રહાર
દારૂ મુદ્દે ગરમાયેલા રાજકારણની રાહુલ ગાંધીએ લીધી નોંધ. રાહુલ ગાંધીએ દારૂબંધીના મુદ્દે કર્યા આકરા વાર. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને શાબ્દિક હુમલો કર્યો. કહ્યું કે યાત્રામાં મહિલાઓ દારૂ-ગુનાખોરી અંગે અવાજ ઉઠાવી રહી છે. યુવાઓનું ભવિષ્ય ડ્રગ્સ-અપરાધમાં ધકેલાઈ રહ્યું છે. પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે ગુજરાત પૂછી રહ્યું છે કે ભાજપ સરકાર કેમ ચૂપ છે? એ કયા BJP મંત્રી છે જેમના સંરક્ષણમાં આ બધુ ચાલી રહ્યું છે? ગુજરાતના ગદ્દારોને કેમ બચાવવામાં આવી રહ્યા છે? વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.