મને યુવા કોંગ્રેસના અમારા બબ્બર શેર સાથીઓ પર ગર્વ છે- રાહુલ ગાંધી
હાલમાં જ નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં સાઉથ ગ્લોબલની સૌથી મોટી ઈવેન્ટ ઈન્ડિયા એઆઈ એમ્પેક્ટ સમિટ યોજાઈ ગઈ. આ સમિટમાં ઈન્ડિયન યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જેને લઈને હવે તેના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ ઉદય ભાનુ ચીબની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઉદય ભાનુ ચીબની ધરપકડ બાદ કોંગ્રેસ લીડર અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ તેમના સમર્થનમાં એક પોસ્ટ શેર કરી છે. જેમાં તેમણે કેન્દ્ર સરકારની આકરી ટીકા કરી છે.
રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું કે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ પ્રદર્શન એ અમારો ઐતિહાસિક વારસો છે. તે અમારા લોહીમાં છે અને દરેક ભારતીયનો લોકશાહી અધિકાર છે. મને યુથ કોંગ્રેસમાં મારા બબ્બર શેર સાથીઓ પર ગર્વ છે. જેમણે કોમ્પ્રોમાઈઝ પીએમ વિરુદ્ધ દેશના હિતમાં નીડર થઈને પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો છે. વધુમાં લખ્યું કે આ સચ્ચાને દેશની સામે રજૂ કરવા માટે યુવા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ઉદય ભાનુ ચીબ અને IYCના અન્ય સાથીઓની ધરપકડ એ તાનાશાહી પ્રવૃત્તિ અને કાયરતાનું પ્રમાણ છે.
રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને હું અમારા બબ્બર શેર સાથીઓ સાથે મજબૂતીથી ઊભા છીએ. સત્તાને સત્યનો અરીસો દેખાડવો એ ગુનો નથી, દેશભક્તિ છે. ડરો નહીં- સત્ય અને બંધારણ આપણી સાથે છે.