પુતિનના ભારત પ્રવાસને લઈને રાહુલ ગાંધીનો મોટો આક્ષેપ
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન 4-5 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ભારતના પ્રવાસે છે ત્યારે તે પહેલા જ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકાર પર એક મોટો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો કે સરકાર વિપક્ષના નેતાઓને કોઈ પણ વિદેશી પ્રતિનિધિમંડળ કે મહેમાનને મળવા દેતી નથી. જે લોકતંત્ર માટે ખતરનાક પરંપરા છે. રાહુલે કહ્યું કે અટલ બિહારી વાજપેયી અને મનમોહનસિંહના સમયમાં આવા કોઈ પ્રતિબંધ નહતા, જ્યારે વિપક્ષના નેતા (LoP)ને પણ વિદેશી મહેમાનોને મળવાની તક મળતી હતી. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે જ્યારે તેઓ પોતે વિદેશ પ્રવાસ પર જાય છે, તો સરકાર તેમને રોકે છે જે સરકારની 'અસુરક્ષા' દર્શાવે છે.