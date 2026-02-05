અમદાવાદના સાણંદમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટી પર દરોડા : વેડિંગ એનિવર્સરીમાં 81 લોકોની ધરપકડ
અમદાવાદમાં સાણંદ નજીક હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટી પર દરોડા પડ્યા છે. સાણંદ પાસે નિર્વાણા ગ્રીન્સ બંગલોમાં પોલીસે રેડ પાડી હતી. દારૂપાર્ટી કરતા 81 લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. 81 લોકોમાં 38 મહિલાઓ સામેલ હતી. આદર્શ નામના વ્યક્તિની વેડિંગ એનિવર્સરી પર પાર્ટી રાખી હતી. પોલીસે 20 જેટલી લક્ઝરીયસ કાર પણ જપ્ત કરી હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. અહીં 11 ટેબલ પર કેક, હુક્કા અને દારૂ પીરસવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ જપ્ત કરેલી એક કારમાં દારૂની બોટલોનું બોક્સ પણ મળી આવ્યું હતું.