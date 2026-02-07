VIDEO : હું ભૂત બનીને 7 વર્ષનો હિસાબ લઈશ, સુસાઇડ નોટ લખી માતાજીના મંદિરમાં વીડિયો બનાવ્યો
રાજકોટમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસે વધુ એક નિર્દોષનો બલી લીધો છે. આપઘાત પહેલા માતાજીના મંદિરમાં વીડિયો બનાવી યુવકે ઠાલવેલી વેદનાનો જુઓ હૃદયદ્રાવક વીડિયો. રાજકોટમાં એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેને ફરી પોલીસ સામે સવાલો ઉભા કર્યા છે. એક કોમનમેને વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આપઘાત કરી લીધો છે. તમે સમજી શકો એની વેદના કે મંદિરમાં વીડિયો બનાવતી સમયે એેને બળાપો કાઢ્યો કે હું ભૂત બનીને પણ મારી જિંદગીના 7 વર્ષનો હિસાબ લઈશ. રાજકોટના ભક્તિનગરમાં રહેતા મૃતક અમિત ભાઈએ આક્ષેપો કર્યા છે કે મારા મોતનું કારણ માત્ર ને માત્ર જયદીપ દિનેશભાઈ મૈયડ છે. એમને 2018માં એક લાખ રૂપિયા રોકડા અને 50 હજાર રૂપિયાની મંડળીમાંથી લોન લીધી હતી. આ વ્યાજખોરોની આ પૈસા પેટેની ઉઘારણી એટલી કડક હતી આખરે અમિત ભાઈએ જિંદગી ટૂંકાવી દીધી છે.