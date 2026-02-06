Political News : રાજકોટ ભાજપમાં જૂથવાદ સપાટી પર! ભાજપ શાસિત કોર્પોરેશનમાં નવું રાજકારણ જોવા મળ્યું
રાજકોટ ભાજપમાં જૂથવાદ સામે આવ્યો છે. ભાજપના કોર્પોરેટર નેહલ શુક્લને બરતરફ કરવા માટે દરખાસ્ત થઈ છે. ભાજપના શાસનમાં ભાજપના જ કોર્પોરેટર સામે દરખાસ્ત થઈ છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સેક્રેટરી દ્વારા કમિશનરને પત્ર લખાયો છે. તેમજ પત્ર લખીને કમિશનર પાસે અભિપ્રાય માંગવામાં આવ્યો છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનું ધ્યાન હાલ બજેટને લઈ થતી ચર્ચાઓ વચ્ચે નવું રાજકારણ જોવા મળ્યું છે. કોર્પોરેટર નેહલ શુક્લ પણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્ય પણ છે. ત્યારે દરખાસ્ત બાદ કમિટીમાં કોર્પોરેટર હાજર રહી શકે કે કેમ તે પણ સવાલ છે.