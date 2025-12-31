हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
રાજકોટ: આંગણવાડીના અનાજને બારોબાર વેચી મારવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું
Viral Raval
|
Dec 31, 2025, 12:00 PM IST
Rajkot: Black marketing of grains sent to Anganwadi shocking details watch video
More Videos
02:10
u
અંબાલાલની આગાહી, આકરી ઠંડી માટે તૈયાર રહો, 48 કલાકમાં કમોસમી વરસાદ પડશે
00:38
u
ભાગીને લગ્ન કરવું ભારે પડશે! ભાગેડુ લગ્ન નોંધણી મામલે મોટા સમાચાર
02:08
u
પોરબંદરમાં ભરશિયાળે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો, ખેડૂતો ચિંતાતૂર
04:33
u
આખરે કિરીટ પટેલની નારાજગી થઈ દૂર, કહ્યું- આ કોઈ મારી પ્રેશર ટેક્નિક નહતી
01:13
u
અંબાલાલની તાજી આગાહી, આગામી 24 કલાકમાં પલટાશે હવામાન! કમોસમી વરસાદ આવશે
01:13
u
ખંડણીનો કેસ: AAP નેતાને પાર્ટીનું મળ્યું સમર્થન, કહ્યું- નોનવેજની લારીઓ હટાવવા ગયા હતા
05:17
u
સુરત: સસ્તા અનાજની દુકાનો પર ખંડણી માંગવાનો આરોપ, AAP નેતા વિરુદ્ધ ફરિયાદ
01:47
u
મોત કેવું બિલ્લીપગે આવે છે? મહિલાને ખબર પણ ન પડી, જુઓ હચમચાવી નાખે તેવો Video
07:18
u
જો આવી ફૂટેલી તોપોને....તો ચોક્કસ પાર્ટીને 2027માં નુકસાન થશે- કિરીટ પટેલ
01:38
u
પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ વકર્યો, કિરીટ પટેલ દંડક પદેથી રાજીનામું ધરશે
Trending news
bank holiday
Bank Holiday : 1 જાન્યુઆરીએ બેંકો ખુલી રહેશે કે બંધ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
Rohit Sharma
રોહિત-વિરાટના ફેન્સ માટે ખુશખબર, વર્ષ 2026માં રમશે 18 મેચ! જાણો સંપૂર્ણ ODI શેડ્યૂલ
baba vanga predictions 2026
બેંકો જશે ફેલ, આવશે મંદી, શેરબજાર થશે ક્રેશ... બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીએ મચાવી હલચલ
January 2026
OTT Releases: નવા વર્ષની શરુઆતમાં મળશે ફુલ ઓન મનોરંજન, ઓટીટી પર આવી રહી છે આ ફિલ્મો
Ahmedabad News
અમદાવાદીઓ સાવધાન! સુભાષ બ્રિજ બાદ આ મોટો અંડરપાસ 7 દિવસ માટે બંધ, જાણો કેમ લેવાયો...
WPL 2026
WPL 2026 : RCBને લાગ્યો 440-વોલ્ટનો ઝટકો, આ મેચ વિનર ખેલાડી બહાર
India-Pakistan War
'ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે 2026માં થઈ શકે છે યુદ્ધ', જાણો કોણે આપી આ ચેતવણી?
Rice
રોજ ભાત ખાવા ગમતા હોય તો ખાસ વાંચજો! વધી શકે છે આ 5 બિમારીઓનું 'મહા જોખમ'
Damien Martyn
જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે આ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ખેલાડી, હાલત અત્યંત ગંભીર
Gujarat Meteorologist
પતંગરસિયાઓ માટે કેવી રહેશે ઉત્તરાયણ? ગુજરાતમા આગામી 3 કલાક ભારે; આ વિસ્તારોમા માવઠું