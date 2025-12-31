ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

રાજકોટ: આંગણવાડીના અનાજને બારોબાર વેચી મારવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું

Viral Raval | Dec 31, 2025, 12:00 PM IST
Rajkot: Black marketing of grains sent to Anganwadi shocking details watch video

