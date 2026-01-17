રાજકોટ: આટકોટ દુષ્કર્મ કેસમાં દોષિતને ફાંસીની સજા, માત્ર 40 દિવસમાં આવ્યો ચુકાદો
આટકોટના કાનપર ગામની સીમમાં 6 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે દિલ્હીના 'નિર્ભયા કાંડ' જેવી જ જઘન્ય દરિંદગી કરનાર આરોપી રેમસીંગ ડુડવાને રાજકોટની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે ફાંસીની સજા ફટકારી છે. ઘટનાના માત્ર 43મા દિવસે આવેલા આ ચુકાદાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે દીકરીઓ સામે જોનાર નરાધમોનું હવે આવી બન્યું છે.નરાધમ આરોપી રેમસીંગ તેરસીંગ ડુડવાએ કાનપર ગામે વાડી વિસ્તારમાં અન્ય બાળકો સાથે રમતી ૭ વર્ષની બાળકીને બાઇકમાં બેસાડી એક વૃક્ષ પાછળ લઈ જઈ પ્રથમ શરીર સંબંધ બાંધવા પ્રયત્ન કરેલો પણ બાળકી રાડો પાડવા લાગતા ક્રૂર બનેલા આરોપીએ લોખંડનો સળીયો બાળકીના ગુપ્તાંગમાં નાંખ્યો હતો, અને ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો.