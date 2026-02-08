રાજકોટ કોંગ્રેસમાં નવો કકળાટ : રાજદીપસિંહ નવું કાર્યાલય ન બનાવી શકે તો રાજીનામું આપે
રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસમાં ફરી વિવાદનો ઉકળતો ચરૂ જોવા મળ્યો છે. પૂર્વ કોર્પોરેટર પ્રવીણ સોરાણીની પોસ્ટ બાદ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. એક વાયરલ પોસ્ટમાં શહેર પ્રમુખ અને ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. તેમાં કોંગ્રેસના જૂના લોકો બેઠકમાં ન જોડાતા હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે. વિવાદને લઈ પૂર્વ કોર્પોરેટર પ્રવીણ સોરાણીએ નવા શહેર પ્રમુખની કાર્યપદ્ધતિ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો. તેઓએ કહ્યુ કે, ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુની માલિકીનું કોંગ્રેસનું કાર્યાલય છે. રાજદીપસિંહ નવું કાર્યાલય ન બનાવી શકે તો રાજીનામું આપે.
તો વિવાદ અંગે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજદીપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું કે, જગ્યા ઈન્દ્રનીલની પરંતું કાર્યાલય તો કોંગ્રેસનું છે. કોઈને પર્સનલ વાંધો હોય તો તે તેનો પ્રશ્ન છે. પાર્ટીની છબી ખરડવાનો પ્રયાસ કરનાર સામે કાર્યવાહી થશે.