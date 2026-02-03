ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

રાજકોટમાં ગુંડાતત્વોનો પોલીસને ખુલ્લો પડકાર, યુવકની સરાજાહેર હત્યાનો Video આવ્યો સામે

DIPAK CHAVDA| Feb 03, 2026, 08:20 PM IST
Rajkot Murder Case: રાજકોટમાં ગુંડાતત્વોનો પોલીસને ખુલ્લો પડકાર ફેંકી રહ્યા છે. ત્યારે રાજકોટમાં વધુ એક હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. રાજકોટમાં સ્પીડવેલ પાર્ટી પ્લોટ પાસે યુવકની સરાજાહેર હત્યા કરવામાં આવી. યુવકની ઘાતકી હત્યા સમયનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. બાઈક પર આવેલા શખ્સે નિલેશ ટોકિયા નામના યુવકને જાહેરમાં છરીના ઘા મારીને હત્યા કરી છે. ગંભીર ઈજાઓને કારણે યુવકનું ઘટનાસ્થળ પર કરુણ મોત નીપજ્યું છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર પ્રેમ પ્રકરણમાં હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. રાજકોટમાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા જાહેરમાં પોલીસને ખુલ્લો પડકાર ફેંકીને જાહેરમાં યુવકને મોતને ઘાટ ઉતારી છે. હાલ તો સમગ્ર મામલે પોલીસે હત્યારાની તપાસ કરી તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

