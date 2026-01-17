हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
રાજકોટમાં લુખ્ખા તત્વોનો આતંક, પોલીસ સ્ટેશન પર ફેંકી સોડાની બોટલ
Dilip Chaudhary
|
Jan 17, 2026, 06:06 PM IST
Rajkot Gandhigram Police Station Attack Anti Social Elements
04:29
u
અરવલ્લીના ભિલોડામાં કોલેજ સંચાલકની દાદાગીરી સામે આદિવાસી સમાજ રસ્તા પર ઉતર્યો
01:19
u
લાલચ પહોંચાડી શકે છે જેલ ! સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરની સાઇબર ક્રાઇમને લઈને યુવાઓને ચેતવણી
01:29
u
PM મોદીએ દેશની પ્રથમ વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનને લીલી ઝંડી દેખાડી, જાણો ક્યા રૂટ પર ચાલશે?
01:26
u
દીકરીના છૂટાછેડા બાદ તેના પિતા પૈસા ગણવા બેસે છે તે શરમજનક બાબત : પરસોત્તમ રૂપાલા
02:09
u
ઘેડ વિસ્તારના ખેડૂતો માટે ખુશીનો દિવસ : કાંધલ જાડેજાની રજૂઆત બાદ સિંચાઈ માટે છોડાયું પાણી
01:04
u
ઉત્તર ભારતમાં ધુમ્મસથી ઘટી વિઝિબિલિટી, જ્યારે રાજધાનીમાં મોસમનો ટ્રિપલ એટેક, જુઓ Video
01:05
u
ગુજરાતીઓની કારને પંજાબમાં ભયાનક અકસ્માત નડ્યો, 5 લોકોના મોત
01:43
u
જુનાગઢ: MLA ગોપાલ ઈટાલિયા પર કોણે જૂતું ફેંકવાનો પ્રયત્ન કર્યો? ખેડૂત સભામાં બની ઘટના
00:47
u
સિંગર બી પ્રાકને મળી ધમકી, લોરેન્સ ગેંગએ કહ્યું- 10 કરોડ આપી દે, બાકી......
05:01
u
રાજકોટ: આટકોટ દુષ્કર્મ કેસમાં દોષિતને ફાંસીની સજા, માત્ર 40 દિવસમાં આવ્યો ચુકાદો
Trending news
Meditation
આ 2 સમયે મેડિટેશન કરો તો સૌથી સારું, રોજ 5 મિનિટથી શરુ કરી પહોંચો 30 મિનિટ સુધી
gujarat
આણંદમાં ફરી લવજેહાદની ઘટના! વિધર્મી યુવકે આ રીતે કિશોરી પર આચર્યું વારંવાર દુષ્કર્મ!
Cleaning Hacks
બાળકે પેન્સિલ કે ક્રેયોનથી દિવાલ પર કરેલું ચિત્રકામ સાફ કરવા અપનાવો આ ટ્રિક્સ
Russian Oil and Trump Tariffs
રશિયન તેલ પર અમેરિકાના પ્રતિબંધ છતાં, ભારતને દેખાઈ છે ફાયદો, આ કંપનીઓએ વધારી ખરીદી
viral trend
સોશિયલ મીડિયા પર 2016 ના ફોટો શેર કરી રહ્યા છે લોકો, જાણો આ વાયરલ ટ્રેંડનું કારણ
gujarat
ઈટાલિયા પર હુમલા બાદ ઈસુદાન ભાજપ પર ભડક્યા! કહ્યું; 'BJPના નેતાઓને કોઈ સાંભળવા આવ..'
dry fruit farming in India
તમારા ખેતરમાં કરો આ ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સની ખેતી, થશે જબરદસ્ત કમાણી, સમજો પ્રક્રિયા
U19 World Cup 2026
મેદાન પર પણ વધ્યો તણાવ... ભારત-બાંગ્લાદેશના કેપ્ટનોએ ના મિલાવ્યો હાથ
gujarat
બગદાણાની બબાલમાં સસ્પેન્ડેડ મહિલા PIના આકરા તેવર, ગાડીના 'કાળા કાચ' ચર્ચાનું કેન્દ્ર
Gujarat politics
કોળી સમાજનું અલ્ટીમેટમ : ત્રણ દિવસમાં ન્યાય નહિ મળે તો રાજીનામા આપીશું