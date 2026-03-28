જે બિન્દાસ ફરતી, એનો બળાત્કાર કેમ કરું? યુવકે શિક્ષિકા વિરુદ્ધ રજુ કર્યા ચોંકાવનારા પુરાવા!
'જે બિન્દાસ ફરતી, એનો બળાત્કાર કેમ કરું?' યુવકે શિક્ષિકા વિરુદ્ધ રજુ કર્યા ચોંકાવનારા પુરાવા!
રાજકોટમાં એક શિક્ષિકાએ તેના જ પૂર્વ વિદ્યાર્થી પર લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ કર્યાની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. આ મામલે હવે એક ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. યુવક ધ્રુવલ પંકજભાઈ દેસાઈએ આ પૂર્વ શિક્ષિકા અને પોતાના અંગત ફોટા અને ચેટ જાહેર કરીને મોટા રાઝ ખોલ્યા છે. આ ઉપરાંત ચાલુ વીડિયોએ આપઘાતની પણ કોશિશ કરી. યુવક હાલ સારવાર હેઠળ છે. યુવકનો આરોપ છે કે સંબંધો અને આર્થિક ફાયદા ઉઠાવ્યા બાદ શિક્ષિકાએ તેને ખોટા કેસમાં ફસાવ્યો છે.