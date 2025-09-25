માતાજીના ગરબાની જગ્યાએ ફિલ્મી ગીતો, અંગ્રેજી ગીતો પર ઠુમકા, જુઓ વીડિયો
Garba from the most famous Neil City Club in Rajkot: રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્રનું સાંસ્કૃતિક પાટનગર, જ્યાં નવરાત્રીનો તહેવાર ધામધૂમથી અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉજવાય છે, ત્યાં ફરી એકવાર નામચીન નીલ સિટી ક્લબના ગરબા વિવાદનું કેન્દ્ર બન્યા છે. માતાજીની આરાધનાના આ પવિત્ર તહેવારમાં આયોજકોએ જાણે ભાન ભૂલીને ગુજરાતી સંસ્કૃતિ અને સભ્ય સમાજના મૂલ્યોને લાંછન લગાડ્યું હોય તેવું ચિત્ર ઊભું થયું છે. નીલ સિટી ક્લબ, જે રાજકોટની સૌથી નામચીન ક્લબોમાંની એક ગણાય છે, ત્યાં આયોજિત ગરબામાં પરંપરાગત ગરબાની જગ્યાએ અંગ્રેજી અને બોલિવૂડના ગીતોના ઠુમકા લાગ્યા હોવાની વાત સામે આવી છે. આ ગીતો એટલા સ્તરે હતા કે તે સાંભળીને પણ શરમ આવે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. સવાલ એ થાય છે કે શું આ માતાજીની આરાધના છે કે પછી પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું અંધ અનુકરણ? આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ આયોજકો માટે આ કોઈ નવી બાબત નથી. ગત વર્ષે પણ આ જ આયોજક નવરાત્રિ દરમિયાન દારૂના ગીત વગાડવા માટે વિવાદમાં આવ્યા હતા. ગત વર્ષના વિવાદ પછી પણ આ વર્ષે કોઈ સુધારો ન થતાં આયોજકોની બેફિકરાઈ અને સંસ્કૃતિ પ્રત્યેની ઉપેક્ષા સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ ગરબાનું આયોજન પૂર્વ ધારાસભ્ય ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુના ભાણેજ સમર્થ મહેતા દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેના કારણે આ વિવાદે વધુ જોર પકડ્યું છે. એક તરફ રાજકીય અને સામાજિક જવાબદારી ધરાવતા પરિવારના સભ્ય દ્વારા આયોજન થતું હોય, અને બીજી તરફ આવા કૃત્યો થાય, તે વાત સભ્ય સમાજ અને સંસ્કૃતિને લાંછન લગાડવા સમાન છે.