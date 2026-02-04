રાજકોટ મનપાનું 3595 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ: જાણો જનતાને ફાયદો થશે કે નુકસાન?
Rajkot Municipal Corporation's Draft Budget: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર દ્વારા આગામી નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટેનું ડ્રાફ્ટ બજેટ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષનું અંદાજપત્ર કુલ રૂ. 3595.70 કરોડનું રાખવામાં આવ્યું છે, જે ગત વર્ષની સરખામણીએ રૂ. 477.42 કરોડના વધારા સાથે રજૂ થયું છે. જોકે, આ બજેટમાં શહેરના મધ્યમ વર્ગ અને વેપારીઓ પર આશરે 95 કરોડનો નવો કરબોજ ઝીંકવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે.
બજેટમાં ખાસ કરીને પાણીવેરો અને ગાર્બેજ કલેક્શન ચાર્જમાં મોટો વધારો સૂચવવામાં આવ્યો છે. રહેણાંક મકાનો માટે વાર્ષિક રૂ. 1500ના બદલે રૂ. 2400 અને કોમર્શિયલ મિલકતો માટે રૂ. 3000ના બદલે રૂ. 4800 કરવા સૂચન છે. રહેણાંકમાં રૂ. 365થી વધારીને રૂ. 800 અને કોમર્શિયલમાં રૂ. 1460થી વધારીને રૂ. 3200 કરવાની દરખાસ્ત છે.
આગામી સમયમાં ચૂંટણીઓ આવી રહી હોવાથી એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે શાસક પક્ષ લોકોનો રોષ ટાળવા માટે કમિશનર દ્વારા સૂચવેલા આ તોતિંગ કરવેરામાં કાપ મૂકી શકે છે. બીજી તરફ, વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસ દ્વારા વેરામાં વ્યાજ માફી જેવી રાહતો આપવાની માંગણી સાથે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે.