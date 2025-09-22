हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
રાજકોટ: ખોડલધામના કાર્યક્રમમાં નરેશ પટેલનું નિવેદન, રાજકારણ પર શું બોલ્યા તે ખાસ જાણો
Viral Raval
|
Sep 22, 2025, 03:10 PM IST
Rajkot: Naresh Patel statement at Khodaldham program
Trending news
Air Conditioner
90% લોકોને નથી ખબર ! AC સતત કેટલા કલાક ચલાવવું જોઈએ? જાણો
Police
નવરાત્રિમા સુરક્ષાને લઈ પોલીસે તૈયાર કર્યો એક્શન પ્લાન, જાણો DGP વિકાસ સહાયનુ નિવેદન
Mardaani 3
Mardaani 3: નવરાત્રીના પહેલા દિવસે રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 ની રિલીઝ ડેટ જાહેર
Naresh Patel
ખોડલધામમાં નરેશ પટેલની મોટું નિવેદન : આ મંચ ઉપર ક્યારે રાજકારણ આવવા ન દેતા
Asia Cup 2025
એશિયા કપમાં હજુ પણ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ શકે છે ફાઇનલ ? જાણી લો સમીકરણ
modi govt
5 કંપનીઓમાં ભાગીદારી વેચવાની તૈયારીમાં સરકાર! લિસ્ટમાં છે આ સરકારી કંપનીઓના નામ
skin burning
Skin Burning: મરચા કાપ્યા પછી હાથમાં થતી બળતરા મટાડવાના 5 ઘરેલુ ઉપાય
Kidney Health
Kidney: આ વસ્તુઓ છે હેલ્ધી પણ કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય તેવા લોકો માટે છે હાનિકારક
haris rauf
હરિસ રઉફ અને સાહિબજાદા ફરહાનને ICC ફટકારશે સજા ! આ હરકત કરવી પડી શકે છે ભારે
GST 2.0
GST ઘટ્યા બાદ આજથી નવા રેટ લાગૂ, શું સોનું-ચાંદી થશે સસ્તા? આ માહિતી ખાસ જાણો