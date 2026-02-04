આવાસ યોજના કે ભ્રષ્ટાચારનું સરનામું? રાજકોટમાં માત્ર 4 વર્ષમાં જ સરકારી આવાસની હાલત બિસ્માર
Rajkot News: રાજકોટની શહીદ સુખદેવસિંહ ટાઉનશિપના કામમાં લાલિયાવાડીના આક્ષેપો થયા છે. આવાસમાં જે લાદી લગાવવામાં આવી છે, તેમાં સિમેન્ટનો ઉપયોગ ઓછો થયાનો દાવો છે. આવાસમાં હાથ અડાડીએ ત્યાં લાદી ઉખડી જાય છે. 2022માં બનેલા આવાસમાં આ સમસ્યા સામે આવી છે. તો આ ઘટના અંગે મહાનગરપાલિકા કમિશનરે તપાસ કરવાની ખાતરી આપી છે. નબળા બાંધકામને લઈ રહીશોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. 2022માં બનેલા આ આવાસોમાં લાદી લગાવવામાં સિમેન્ટનો ઓછો ઉપયોગ થયો હોવાના ગંભીર આક્ષેપો થયા છે. સ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે હાથ અડાડતા જ લાદીઓ ઉખડી રહી છે. આ 'લાલિયાવાડી' સામે આવતા જ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે તટસ્થ તપાસની ખાતરી આપી જવાબદારો સામે પગલાં લેવાના સંકેત આપ્યા છે.