રાજકોટ: રાજપરા ગામમાં પુત્રએ કરાવી પિતાની હત્યા, પિતરાઈ ભાઈને આપી સોપારી
Viral Raval
Dec 12, 2025, 02:45 PM IST
Rajkot Rajpara village shocking case father killed by his own son
More Videos
પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટીલનું નિધન, 90 વર્ષની ઉંમરે લીધા છેલ્લા શ્વાસ
વલસાડ: ઔરંગા નદી પર નિર્માણધીન બ્રિજનો સ્લેબ ધરાશાયી, કેટલાક શ્રમિકો દટાયા
ખેડૂતોની આવકમાં બંપર વધારો કરી રહી છે આ પ્રકારની ખેતી, જુઓ ખાસ અહેવાલ
ભુવાઓ સામે ગેનીબેને ખોલ્યો મોરચો, તો ભુવાએ પણ સામે ફેંક્યો પડકાર
ગુજરાતમાં પોલીસની ભરતી અંગે મહત્વના સમાચાર, ખાસ જાણો
મહેસાણામાં 13 થી 17 વર્ષની દીકરીઓ સગર્ભા થવાનો મામલો, SPGનો CMને પત્ર
રાજકોટમાં યુવતીને ઢોર માર મારવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા, જોઈને હચમચી જશો
એક ભૂવાએ સાંસદ ગેનીબેનને ફેંક્યો પડકાર, મારી 5000 બાધા છે, Video
રાજકોટ પોલીસનું ઓપરેશન લંગડા, દુષ્કર્મના આરોપીનું એન્કાઉન્ટર
રાજકોટ: નિવૃત્ત ASI નિરંજન જાનીએ જીવન ટૂંકાવી લીધુ
Trending news
jio. jio 90 days plan
Jio ના સસ્તા પ્લાને યુઝર્સને કરાવી મોજ, ગણતા-ગણતા થાકી જશો બેનિફિટ્સ
Gujarat CM VCE payment decision
'દાદા'નો સંવેદના સ્પર્શી નિર્ણય; VCE તરીકે કાર્ય કરતા યુવાઓને હવે મળશે વધુ રૂપિયા
Dhurandhar
રહેમાન ડકૈતના 'લ્યારી'માં કેટલા હિન્દુઓ? જવાબ જાણીને આંખો પહોળી થઈ જશે
Namo Lakshmi
'નમો લક્ષ્મી યોજના' હેઠળ 10 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીનીઓને ચૂકવાઈ સહાય, શુ તમે ફાયદો લીધો
bank account verification rules
દેશભરની બેંકોનો મોટો નિર્ણય, ઓનલાઈન ફ્રોડથી બચાવવા માટે બદલાયો વેરિફિકેશનનો નિયમ
Shanidev
30 વર્ષ બાદ શનિનો બાળઅવસ્થામાં પ્રવેશ, આ રાશિઓને અચાનક અપાર ધનલાભ, સારી નોકરી મળશે!
Indian citizenship renunciation
છેલ્લા 14 વર્ષમાં 20.86 લાખ ભારતીયોએ છોડી દેશની નાગરિકતા, વિદેશ મંત્રાલયે આપી માહિતી
Gujarat CM
દાદાનું દમદાર શાસન: ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના ૩ વર્ષ, સેવા, સુશાસન અને સંસ્કારનો પ્રભાવ
Gold rate
સોના-ચાંદીના ભાવ બેકાબૂ થયા, બંપર વધારા સાથે આજે ભાવ આકાશે આંબ્યા, જાણો આજનો રેટ
india
વિદેશમાંથી ભારતીયોનો મોહભંગ! 3 વર્ષમાં 5 ટકાનો ઘટાડો, સરકારે સંસદમાં આપ્યા આંકડા