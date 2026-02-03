સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરે પ્રમોશન મેળવવા માટે મોટો ખેલ પાડ્યો!
રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં વધુ એક વિવાદ બહાર આવ્યો છે. પ્રમોશન મેળવવા માટે પ્રોફેસરે મોટો ખેલ પાડ્યો છે. શૈક્ષણિક લાયકાતના નામે ચાલતો ખેલ આખરે સામે આવ્યો. અંગ્રેજી ભવનના ડૉ.કમલ મહેતાની RTI ના ખુલાસામાં પોલી ખુલી છે. તેઓએ પ્રમોશન માટે 2015ના પેપર 2024માં અપલોડ કર્યા હતા. પ્રમોશનના બહાને આર્થિક લાભ લેવા ષડયંત્ર રચ્યાનો આરોપ તેમના પર મૂકાયો છે. સંશોધન પત્રોમાં ખોટી તારીખો છપાવ્યાનો આરોપ લાગ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના EC મેમ્બર નિદત બારોટે આ આક્ષેપ લગાવ્યો. જેમાં કુલસચિવને સમગ્ર મામલે લેખિત ફરિયાદ કરાઈ છે.