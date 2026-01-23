ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

રાજકોટના નાનકડા સોની પરિવારનો માળો વેરવિખેર, ત્રણ સભ્યોએ કર્યો આપઘાતનો પ્રયાસ

Dipti Savant| Jan 23, 2026, 03:37 PM IST

રાજકોટથી સામુહિક આપઘાતની ઘટના સામે આવી છે. રાજકોટમાં સોની પરિવારે આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ફ્લેટની લોનના હપ્તા ચઢી જતા રિકવરી કરવા આવતા આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

રાજકોટના નિલેશ રતિલાલ સોની, ચંદ્રિક નિલેશ સોની અને પુત્ર માર્ગીન નિલેશ સોનીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. 80 ફૂટ રોડ પર આવેલા સત્યમ પાર્કમાં 14 લાખનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. આ માટે સોની પરિવારે 10 લાખની રોકડ અને 4 લાખની બેન્કમાંથી લોન લીધી હતી. દર મહિને 7500નો બેંકનો હપ્તો હતો જેવા 12 હપ્તા ચઢી જતા ઉછીમા રૂપિયા લઈ ભરપાઈ કર્યા હતા. ત્યારબાદ વધુ 6 હપ્તા ચઢી જતા તેને કેવી રીતે ચૂકવવા તે અંગે પરિવાર મૂંઝવણમાં હતો. ઘરે અગરબત્તી બનાવી વેચાણ કરતા સોની પરિવાર આર્થિક ભીંસમાં આવતા આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. થોરાળા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. 
 

