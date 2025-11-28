हिन्दी
રાજકોટ: TRP ગેમઝોન અગ્નિકાંડ કેસ, પૂર્વ TPO મનસુખ સાગઠિયાની મુશ્કેલી વધી
Viral Raval
|
Nov 28, 2025, 10:40 AM IST
Rajkot: TRP Game Zone case RMC's former TPO Mansukh Sagathia troubles increase
03:54
u
અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, ખેડૂતો માટે આવનારો સમય ચિંતાજનક? રવિ સિઝન પર ઘેરાયા સંકટના વાદળો
02:36
u
ગુસ્સે ભરાયેલા ભત્રીજાએ કાકાને કરડીને કાન છૂટો પાડી દીધો, Video
02:05
u
જયેશ રાદડિયાની પાટીદાર યુવાનોને બાપ-દાદાની જમીન સાચવવા ટકોર, Video
06:59
u
'ચિંતન શિબિરના નામે નાટક, એક થાળીની કિંમત 3000 રૂપિયા, ખેડૂતોને 3500નું પડીકું'- અમિત ચાવડા
02:47
u
અમદાવાદ: પ્રખ્યાત રેસ્ટોરન્ટમાં આવી હાલત? રોટલીની બાસ્કેટ ખંખેરી તો ઢગલો જીવાત બહાર આવી, Video
00:50
u
BLO તરીકે કામ કરતા શિક્ષકો માટે નવી સમસ્યા ઊભી થઈ, Video
02:42
u
રાજકોટ: શિક્ષણ જગત શર્મસાર, મુકેશ સોલંકી-પ્રીતિ ઘેટીયા નામના શિક્ષકો હેવાન બન્યા
00:59
u
રાજકોટ જિલ્લા કિસાન સંઘના પ્રમુખ પર હુમલો, જાણો છે મામલો
02:17
u
કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીનું નિવેદન, - PM મોદી જે બોલ્યા હતા તે કરી પણ બતાવ્યું
03:37
u
ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળાએ જીવન ટૂંકાવ્યું, Video
Trending news
crude oil
પાણીથી પણ સસ્તું થઈ જશે પેટ્રોલ-ડીઝલ! 18 રૂપિયાથી ઓછી રહી જશે 1 લીટરની કિંમત
bollywood
1 બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મની 9 રીમેક બની, 8 ભાષાની ફિલ્મો સુપરહીટ રહી, હિંદી ફિલ્મ મહાફ્લોપ
Ahmedabad News
અ'વાદી વાહનચાલકો માટે ખાસ સૂચના! શહેરના આ 3 બ્રિજ શનિવારે રાતે 11થી સવારે 6 સુધી બંધ
gujarat
પરીક્ષામાં હવે વાતચીત, હાથ-આંખથી કરેલા 'ઈશારા' અને 'હાવભાવ' પણ ગેરરીતિ ગણાશે! નિયમો
Hong Kong Fire
હોંગકોંગની ભીષણ આગમાં મૃત્યુઆંક 94 સુધી પહોંચ્યો, 300 લોકો હજુ પણ ગૂમ
gujarat
ઓલિમ્પિક્સ માટે સરકારે તૈયાર કર્યો રોડમેપ! આ રીતે અમદાવાદ બનશે સ્પોર્ટ્સ મહાશક્તિ!
Food
શિયાળામાં આ વસ્તુઓ ખાવાનું શરુ કરો, શરીર અંદરથી રહેશે ગરમ, ઠંડીમાં બીમારીઓ રહેશે દુર
Cyclone Ditwah
સાવધાન રહો... ભયાનક બની રહ્યું છે વાવાઝોડું દિત્વા, સેન્યાર પણ કહેર મચાવશે
true love
પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવ્યું કેવો હોય સાચો પ્રેમ, કેવી રીતે જાણવું કોણ સાચો પ્રેમ કરે
Cleaning Hacks
રસોડાની ટાઈલ્સ પર દેખાતા તેલ-મસાલાના ડાઘ અને ચીકાશ કાઢવાનો સૌથી સરળ રસ્તો