हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
AUS
ENG
518/ 7
(124)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
રાજકોટ : વિરાણી હાઈસ્કૂલના વિવાદ વચ્ચે ટ્રસ્ટી દૂબઈ જવાની પોસ્ટથી હોબાળો થયો
Dipti Savant
|
Jan 06, 2026, 03:00 PM IST
rajkot virani highschool ground controversy ex student post viral on trustee dubai tour
More Videos
03:23
u
અમદાવાદમાં આવી જગ્યાએ બને છે પાણીપુરી! જ્યાં પુરી તળાય છે ત્યાં ગંદકી જ ગંદકી, વીડિયો જોઈ અરેરાટી થશે
04:27
u
ગુજરાતમાં પાણી પીવું કે નહિ? ગાંધીનગર બાદ હવે સુરતનું પાણી ટેસ્ટીંગમાં ફેલ સાબિત થયું
04:31
u
કોર્ટમાં માનવ આત્મઘાતી વિસ્ફોટ મૂક્યો છે : ગુજરાત 6 કોર્ટને RDXથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી
00:45
u
મૂળ ગુજરાતી પુલકીત દેસાઈને અમેરિકામાં મોટી જીત, ન્યુજર્સીના પાર્સિપની શહેરના મેયર બન્યા
04:16
u
ખેડૂતો માટે પડકાર બન્યો આ કુદરતનો ટ્રિપલ એટેક, તૈયાર પાક બરબાદીના આરે
01:08
u
કાંધલ જાડેજાનો પાવર : સરકારી અધિકારીને ફોન કરીને ખખડાવ્યા, Video થયો Viral
00:38
u
અંબાલાલ પટેલની નવી વોર્નિંગ, કમોસમી માવઠાનો બીજો રાઉન્ડ, ભરશિયાળે વરસાદ આવશે
01:56
u
સંસ્કારી નગરીમાં આ શું? વળી પાછો એક યુવક નશામાં કાર દોડાવતો ઝડપાયો
04:34
u
નિષ્ઠાવાન ગુજરાતી અધિકારીને પદ્ધતિસર ષડયંત્રમાં ફસાવવામાં આવ્યા, પાટીદાર નેતાઓનો દાવો
02:27
u
પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવા આજે કોંગ્રેસમાં જોડાશે
Trending news
Shani Grah
મકર સંક્રાંતિ બાદ આ જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે, શનિ બનાવશે પાવરફુલ રાજયોગ
tumm se tumm tak spoiler
આર્યાને ખરાબ કહેશે અનુ, જ્યારે રાજનંદિની વિશે બીજું સત્ય જાણીને પસ્તાશે, જાણો
live Suicide
દિલ ચીરી નાંખે તેવી કરુણ ઘટના : પ્રેમીએ પ્રેમિકાની નજર સામે કર્યો આપઘાત
High blood pressure in children
બાળકોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર પહેલા જોવા મળે છે આ લક્ષણ, માતા-પિતા રાખવી જોઈએ નજર
google search
સાવધાન ! Google પર ભૂલથી પણ સર્ચ ના કરતા આ 6 શબ્દો, નહીંતર થઈ શકે છે જેલ
Kidney Health
કિડનીને સ્વસ્થ રાખવા માટે રોજ ખાઓ આ 5 સુપરફૂડ, ડેમેજ થવાનું જોખમ નહીં રહે
Gold rate
ચાંદી ₹2,50,000 પાર પહોંચી, સોનું પણ મોંઘુદાટ બન્યું, જાણો સોના-ચાંદીનો આજનો ભાવ
Somnath temple
1-2 નહીં, સોમનાથ મંદિર પર 17 વખત થયો હતો હુમલો! મુઘલોએ લૂંટ્યું... જાણો ઈતિહાસ
surat
રૂપિયા ગણતા પણ આવડતું નથી તેવા ચોરોએ કરી ચોરી : ગોવા ફરવા ગયા, રેતીમાં રૂપિયા છુપાવ્
pakistan
પાકિસ્તાનની વધુ એક નાપાક હરકત ! ISI હવે ભારતીય બાળકોને બનાવી રહ્યું છે નિશાન