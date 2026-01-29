ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

રાજકોટ : ચાલુ ઓપરેશન દરમિયાન ડોક્ટરે બનાવી રીલ

Dipti Savant| Jan 29, 2026, 08:56 PM IST

રીલ બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવાની ઘેલછા કેટલી હદે વધી રહી છે તેનું ઉદાહરણ રાજકોટથી સામે આવ્યું છે. રાજકોટની વોકહાર્ટ હૉસ્પિટલમાં ઓપરેશન થિયેટરમાં રીલ બનાવી. ચાલુ ઓપરેશન દરમિયાન આ રીલ બનાવવામાં આવી. જે વાયરલ થતા અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઝીરો સિવિક સેન્સ નામનો ટ્રેન્ડ ચાલે છે, તેના પર આ રીલ બનાવવામાં આવા. રીલમાં જોવા મળે છે કે, એક ઓપરેશન ચાલુ છે અને શૂટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ રીલ વાયરલ થતા વિવાદ થયો છે. રીલ બનાવવાનું અને ટ્રેન્ડ ફૉલો કરવાનું આ ગાંડપણ ક્યાં જઈને અટકશે તે મોટો સવાલ છે.

