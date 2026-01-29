રાજકોટ : ચાલુ ઓપરેશન દરમિયાન ડોક્ટરે બનાવી રીલ
રીલ બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવાની ઘેલછા કેટલી હદે વધી રહી છે તેનું ઉદાહરણ રાજકોટથી સામે આવ્યું છે. રાજકોટની વોકહાર્ટ હૉસ્પિટલમાં ઓપરેશન થિયેટરમાં રીલ બનાવી. ચાલુ ઓપરેશન દરમિયાન આ રીલ બનાવવામાં આવી. જે વાયરલ થતા અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઝીરો સિવિક સેન્સ નામનો ટ્રેન્ડ ચાલે છે, તેના પર આ રીલ બનાવવામાં આવા. રીલમાં જોવા મળે છે કે, એક ઓપરેશન ચાલુ છે અને શૂટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ રીલ વાયરલ થતા વિવાદ થયો છે. રીલ બનાવવાનું અને ટ્રેન્ડ ફૉલો કરવાનું આ ગાંડપણ ક્યાં જઈને અટકશે તે મોટો સવાલ છે.